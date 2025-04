Nationen-Zoff um Ski-Wunderkind: Jetzt lässt sogar der Staat Geld springen

Lara Colturi will wieder ihr Heimatland Italien vertreten, doch der albanische Verband stellt sich quer. Kann Geld das Ski-Juwel von einem Verbleib überzeugen?

Von Florian Mentele

Albanien/Italien - Tauziehen um ein Ski-Juwel! In der vergangenen Saison sammelte Lara Colturi (18) im Weltcup die ersten Podestplätze ein - allerdings nicht für ihr Geburtsland Italien, sondern für Albanien. Jetzt will das Wunderkind zurück, aber so einfach wird das nicht.

Lara Colturi (18) sorgte im vergangenen Winter für den allerersten Weltcup-Podestplatz Albaniens. © Jure Makovec/AFP Der albanische Verband möchte der hochtalentierten Skirennläuferin nämlich keine Freigabe erteilen, wie Präsident Elvis Toçi (54) im Interview mit "Top Channel" durchblicken ließ. Vor drei Jahren war die gebürtige Turinerin zum Balkanstaat gewechselt, weil sie dort weiterhin mit ihrem Privatteam um ihre Mutter Daniela Ceccarelli (49) trainieren konnte. Die Super-G-Olympiasiegerin von 2002 arbeitete selbst lange an der Adriaküste, erhielt inzwischen die Staatsbürgerschaft und konnte somit auch einen albanischen Pass für ihre Tochter beantragen. Weil Colturi zum Zeitpunkt des Wechsels noch unter 16 Jahren alt war, brauchte es damals keine Zustimmung der italienischen FISI. Nun sieht das jedoch anders aus - und der albanische Verband stellt sich bislang quer. "Colturi ist Tochter italienischer Eltern und will ihr Land natürlich bei den Olympischen Spielen in Italien vertreten, darin sehe ich nichts Ungewöhnliches", erklärte Toçi, betonte aber zugleich: "Wir werden unsere eigenen Interessen als Land und Verband verfolgen. Ohne Albanien wäre sie nicht die Athletin, die sie jetzt ist, obwohl sie zuvor in Italien ausgebildet wurde."

Albanien lässt 300.000 Euro für Verbleib von Lara Colturi springen