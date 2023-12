Kritik an Ski-Alpin-Farce wird lauter: Rennen Nr. 7 von 9 abgesagt!

Schon wieder wurden mehrere Ski-Alpin-Rennen abgesagt. Dieses Mal traf es Männer und Frauen. © Pier Marco Tacca/AP/dpa

Im Weltcup der alpinen Skifahrer hätten zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich bereits neun Saisonrennen gefahren werden sollen. Die tatsächliche Bilanz: Zweimal konnten sich die Rennfahrer tatsächlich den Berg herunterstürzen, ganze siebenmal mussten die Männer ihre Skier im Schrank lassen.

Immerhin ein wenig besser sieht die Bilanz bei den Frauen aus, neun von zwölf Rennen konnten tatsächlich stattfinden. Das bedeutet aber auch: Jeder vierte Wettbewerb wurde abgesagt.

So gerade erst geschehen im französischen Val-d'Isère und im schweizerischen St. Moritz: Während am Sonntag bei den Männern in Frankreich ein Slalom wegen schlechter Pistenbedingungen nach Regen und Schneefall im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser fiel, wurde bei den Frauen ein Super-G gestrichen.

Insbesondere die schnellen Disziplinen Abfahrt und Super-G sind betroffen: Bei den Männern konnte bisher noch kein einziges Speed-Rennen stattfinden, bei den Frauen immerhin zwei.

Das ist gerade im Hinblick auf den Gesamtweltcup problematisch, schließlich werden nicht alle Wettkämpfe nachgeholt. Die Technik-Spezialisten sind so eindeutig im Vorteil.

Und auch, wenn er selbst auf die Technik-Disziplinen Slalom und Riesenslalom spezialisiert ist, hat Norwegens Superstar Henrik Kristoffersen (29) langsam die Nase voll von den ständigen Absagen.