Maria Höfl-Riesch spricht über Ehe-Aus: Das findet sie besonders schlimm!

Trost findet sie jedoch in den Umständen der Trennung: "Wir haben uns beide im Einvernehmen dazu entschieden, in dem Gedanken, dass es für uns beide besser ist", erklärte die 40-Jährige.

Maria Höfl-Riesch liebt die Freiheit, die sie aktuell hat. © Felix Hörhager/dpa

"Als Marcus in mein Leben trat, hatte ich das erste Mal mit der Klatschpresse zu tun, später auch bei unserer Hochzeit. Und da lernt man, damit umzugehen. Und man lernt, dass es, so schlimm oder so nervig es sich in dem Moment anfühlt, auch schnell wieder vorbeigeht", sagte Höfl-Riesch.

Ablenkung findet die Gesamtweltcup-Siegerin von 2011 im Arbeitsleben, aktuell mache es ihr sehr viel Spaß, Vorträge und Keynotes zu halten: "Ich merke, dass es die Leute interessiert, was ich zu erzählen habe." Außerdem genieße sie die Freiheit, ihr Leben so gestalten zu können, wie sie das wolle.

Was für sie allerdings nicht infrage kommt, ist ein Comeback als im Ski-Alpin-Weltcup, auch wenn das aktuell im Trend liegt.

"Das würde ich niemals machen", betonte Höfl-Riesch: "Ich kann es nicht verstehen."