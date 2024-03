07.03.2024 09:55 733 Mega-Comeback: Zurückgetretener Ski-Star geht jetzt für Brasilien an den Start!

Lucas Braathen strebt ein Comeback im Weltcup an, allerdings nicht für Norwegen: Der Slalom-Weltcup-Sieger von 2023 will für Brasilien an den Start gehen.

Von Aliena Rein

Titelfoto: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa