Felix Neureuther und Lucas Braathen haben Ja gesagt! Frau Miriam gibt Ski-Hochzeit ihren Segen

München/Garmisch-Partenkirchen - Als Ski-Superstar Lucas Braathen mit nur 23 Jahren seinen Rücktritt verkündete, schlug Felix Neureuther (39) vor, den Norweger zu heiraten , damit dieser für Deutschland an den Start gehen kann. Nun haben die beiden die Idee in die Tat umgesetzt - auch wenn die Ehe nicht wirklich offiziell ist.

Lucas Braathen (23, l.) und Felix Neureuther (39) haben eine nicht ganz ernst gemeinte "Hochzeit" gefeiert. © Instagram/Felix Neureuther

Die ehemaligen Skirennläufer trauten sich im BR24-Podacast "Pizza & Pommes". Gleich zu Beginn der aktuellsten Ausgabe ertönte der "Hochzeitsmarsch".

Die Zeremonie übernahm Host Philipp Nagel: "Wir sind heute digital zusammengekommen, um die Liebe zweier ganz besonderer Menschen zu feiern: nämlich die von Felix Neureuther und Lucas Braathen."

Neureuther begann mit dem Ehegelübde an sein Ski-Herzblatt. "Lieber Lucas, ich schätze an dir, dass du weniger oft eingefädelt hast als ich", spielte der 39-Jährige auf die gemeinsame Slalom-Vergangenheit von ihm und Braathen an. Unter dem "Einfädeln" versteht man das nicht korrekte Passieren eines Tores.

"Ich schätze an dir sehr, deinen Linksschwung, den hätte ich auch so gern gekonnt. Ich schätze an dir, dass du bist wie du bist", schwärmte Neureuther weiter und brachte Braathen damit in Verlegenheit.