Paukenschlag vor Weltcup-Auftakt! Ski-Shootingstar tritt mit nur 23 Jahren plötzlich zurück

Erst im vergangenen März sicherte sich Lucas Braathen (23) die Kristallkugel für den Gesamtsieg im Slalom.

"Ich trete zurück", sagte der amtierende Weltcup-Sieger im Slalom am Freitag auf einer Pressekonferenz im österreichischen Wintersport-Ort Sölden, wo am kommenden Wochenende die neue Saison beginnt.

Er habe seine Entscheidung bereits vor vier Wochen getroffen und seine Teamkollegen am Donnerstagabend darüber informiert.

Sichtlich bewegt betonte er in seiner Rede, dass er sich immer geschworen habe, nur "bis zu dem Tag weiterzumachen, an dem es mich nicht mehr so glücklich macht".

"Ich bin fertig. Zum ersten Mal seit Jahren fühle ich mich frei", so Braathen. "Ich habe mich dafür entschieden, das zu tun, was mich am glücklichsten macht. Das ist meine Definition von Erfolg."

Auslöser für den frühzeitigen Rücktritt dürfte ein Streit mit dem norwegischen Ski-Verband (NSF) um seine Persönlichkeits- und Vermarktungsrechte gewesen sein. Der 23-jährige Athlet hatte ohne Erlaubnis des NSF an einer Werbekampagne für eine schwedische Bekleidungsmarke teilgenommen.

Der Verband habe ihn anschließend "respektlos behandelt", allerdings höre der in Oslo geborene Sölden-Sieger von 2020 "nicht aus Protest auf" und sei weder "rachsüchtig" noch "verbittert".