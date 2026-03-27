Olympiasiegerin packt nach Horror-Sturz aus: So schwer sind ihre Verletzungen wirklich

Schweiz - Im Dezember 2025 stürzte Ski-Alpin -Star Michelle Gisin (32) ausgerechnet in ihrer Schweizer Heimat, auf der Corviglia in St. Moritz, fürchterlich. Beim Horror-Sturz , der gleichzeitig ihren Traum von der Teilnahme an den Olympischen Winterspielen platzen ließ, verletzte sie sich schwer. Sie entging nur knapp einer Querschnittslähmung.

Ski-Alpin-Star Michelle Gisin (32) stürzte am 11. Dezember 2025 auf der Corviglia in St. Moritz schwer und verletzte sich heftig. © Bildmontage: Bildmontage: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa, KERSTIN JOENSSON / AFP

Nun hat die Eidgenossin über die Details zu ihren Blessuren ausgepackt. "Es war fürchterlich, als ich das Röntgenbild gesehen habe", berichtet sie in der SRF-Sendung "Gredig direkt". Damit meint sie eine instabile Halswirbelfraktur, die sie fast in den Rollstuhl gebracht hätte. In einer mehrstündigen Operation vollbrachten die Ärzte eine großartige Leistung und sorgten dafür, dass Michelle Gisin keine Folgeschäden fürchten muss.

Drei Mittelhandknochen renkte sich die Schweizerin aus, "das ist sehr selten und komplex" erklärt sie in dem aktuellen Bericht. Zudem erlitt sie im linken Knie einen Riss des vorderen Kreuzbandes und des Innenbandes.

Trotz der Ungewissheit über den Zustand seiner Freundin ging ihr Verlobter, der italienische Skifahrer Luca de Aliprandini (35), zwei Tage später in einem Weltcup-Rennen an den Start und gab anschließend völlig aufgelöst ein Tränen-Interview im TV. Gisin hatte ihm das "Go" zum Start gegeben, sagt aber heute:

"Mir hat es das Herz gebrochen. Ich war so sehr auf Medikamenten, dass ich den Ernst der Lage gar nicht realisiert und ihm somit gesagt habe, er soll starten."