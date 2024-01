Paukenschlag im Ski Alpin: Straßer gelingt, was noch kein Deutscher vor ihm schaffte!

Schladming (Österreich) - Er ist in der Form seines Lebens! Nur drei Tage nach seinem Triumph beim Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel sicherte sich der deutsche Skirennfahrer Linus Straßer (31) auch den Platz ganz oben auf dem Treppchen im Nachtslalom von Schladming.

Linus Straßer (31) obenauf: Im Slalom von Schladming feierte er seinen fünften Weltcup-Sieg. © Giovanni Auletta/AP

Strömender Regen, eine Unterbrechung durch die Letzte Generation, ein Fabel-Lauf des späteren Zweiten Timon Haugan (27) im zweiten Durchgang: Straßer ließ sich am späten Mittwochabend von nichts beeindrucken und zimmerte den zweiten Sieg innerhalb von vier Tagen in den österreichischen Schnee.

Damit gewinnt er als erster Deutscher das "Klassiker-Double" aus Kitzbühel und Schladming in Österreich - das war zuvor noch nicht einmal den erfolgreichsten deutschen Alpin-Skiern wie Felix Neureuther (39) und Armin Bittner (59) gelungen.

Und in welcher Dominanz: Außer Haugan hatte jeder Konkurrent mehr als eine Sekunde Rückstand auf den Deutschen, selbst der Österreicher Manuel Feller (31), der vor den beiden Siegen Straßers drei von vier Slaloms gewonnen hatte, kam nicht an ihn heran.

"Es ist unglaublich, ich habe das Momentum mitgenommen. In Wengen ist es mir noch nicht aufgegangen, in Kitzbühel dann schon", jubelte der Münchner über seinen erneuten Triumph im ORF.

Der Sieg in Kitzbühel habe enorme Kräfte freigesetzt, die er in Schladming dann nutzen konnte: "Man kann mir vorsetzen, was man will, das beeinflusst mich gar nicht." Er fühle sich derzeit "bulletproof", also unverwundbar.