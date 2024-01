Unterbrechung wegen Farb-Protest! "Letzte Generation" stört Ski-Weltcup

Schladming (Österreich) - Renn-Unterbrechung wegen Protestaktion! Klima-Aktivisten der " Letzten Generation " sind am Mittwochabend beim Nachtrennen des Ski-Weltcups in Österreich auf die Bahn gestürmt.

Das Rennen verzögerte sich daher kaum, Žan Kranjec (31) aus Slowenien musste nur wenige Minuten am Start ausharren. In der Live-Übertragung des ORF war die Aktion darüber hinaus nicht zu sehen.

Das Sicherheitspersonal in Schladming entfernte die Protestierenden zügig von der Piste. © KERSTIN JOENSSON / AFP

"Mein Protest richtet sich an die Bundesregierung, nicht an die Skirennläufer. Ich habe eine große Verbundenheit und Wertschätzung für diesen Sport und unterbreche die Veranstaltung nur, weil wir uns in einer Notsituation befinden", wird Protest-Teilnehmer Jakob Scheib (22) in der Mitteilung der "Letzten Generation" zitiert.

Es handelt sich nicht um die erste Störaktion der Klima-Aktivisten beim Ski-Weltcup.

Vor wenigen Tagen blockierte die Gruppe eine Zufahrtsstraße beim Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel, im vergangenen Jahr brachten sie den Verkehr in Sölden kurzzeitig zum Erliegen.

Im November 2023 kam es im österreichischen Gurgl darüber hinaus zum Eklat, als der norwegische Ski-Star Henrik Kristoffersen (29) auf die Demonstranten losging.