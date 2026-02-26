Dieser Kommentar unter dem Verletzungs-Update von Lindsey Vonn sorgt für Wirbel
USA - Nichts war in den Tagen der Olympischen Winterspiele und danach so heiß diskutiert wie die Horror-Verletzung von Ski-Alpin-Star Lindsey Vonn (41). Nun sorgt sie erneut für jede Menge Wirbel, aber ganz unfreiwillig.
Am Dienstag gab sie auf ihrer Instagram-Seite ein Update zu ihrer Blessur, binnen kurzer Zeit war die Kommentarspalte voll. Dabei fiel besonders ein Beitrag auf: der einer Fußball-Legende.
Denn kein Geringerer als Ballzauberer Cristiano Ronaldo (41) sprach der Ausnahmeathletin Mut zu. "Champions zeichnen sich durch die Momente aus, in denen sie gewinnen, und durch die Momente, in denen sie sich weigern, aufzugeben", schrieb der Portugiese.
Mit direkten Worte wandte er sich weiter an die US-Amerikanerin: "Die Berge, die du bezwungen hast, waren nie größer als die Kraft, die du in dir trägst. Kämpfe weiter. Legenden steigen immer wieder auf", hieß es von ihm weiter.
Im Internet blieb der Kommentar vielen natürlich nicht lange verborgen, sein Beitrag wurde dann noch fast 800 Mal kommentiert.
Generell ist die Anteilnahme aus der Sport- und Promiwelt an der heftigen Verletzung Vonns enorm. Die Abfahrtsolympiasiegerin von 2010 war in Mailand und Cortina mit einem Kreuzbandriss im linken Knie an den Abfahrts-Start gegangen und stürzte dann schwer.
Diese Legenden sprechen Lindsey Vonn nach ihrer Verletzung Mut zu
Dabei zog sich die Ski-Legende einen komplexen Schienbeinbruch, einen Bruch des Wadenbeinköpfchens und am Tibiaplateau sowie einen Bruch des rechten Knöchels zu.
Schon nach ihrem ersten Update aus dem Krankenhaus am 11. Februar war die Welle der Aufmunterung enorm. Sport-Stars die Tennisspieler Rafael Nadal (39), Jannik Sinner (24) und Carlos Alcaraz (22) kommentierten ebenso wie Fußball-Ikone David Beckham (50), Leichtathletik-Star Allyson Felix (40) und der deutsche Vierfach-Olympiasieger im Bobfahren, Francesco Friedrich (35) wünschten Lindsey Vonn gute Besserung.
Ihr Start mit einem gerissenen Kreuzband und die dann folgende Verletzung hatten aber auch viel Kritik ausgelöst. Unter den Menschen und auch im Netz entstand eine hitzige Debatte darum, ob die US-Amerikanerin das Risiko selbst in Kauf genommen habe, andere verteidigten ihren Mut und Willen, wiederum andere sprachen davon, dass sie kein Vorbild sei, indem sie ihre Gesundheit so bewusst riskiere.
Auf ihrer Instagram-Seite erfährt die 41-Jährige allerdings nur Zuspruch und das von zahlreichen Legenden des Sports. Die warmen Worte werden Balsam für ihre Seele und ihren Heilungsprozess sein.
Titelfoto: Bildmontage: Michael Kappeler, dpa/Screenshot/Instagram/Lindsey Vonn