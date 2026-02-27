Lungenkollaps! Ski-Ass nach Sturz in Garmisch auf Intensivstation
Garmisch-Partenkirchen - Große Sorge um Elian Lehto (25)! Das Abfahrtstraining für den Ski-Alpin-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen wurde von einem heftigen Sturz überschattet, bei dem sich der Finne offenbar schwer verletzt hat.
Wie die Schweizer Tageszeitung "Blick" berichtet, erlitt der 25-Jährige einen Lungenkollaps. Demnach liegt er derzeit auf der Intensivstation. Auch sein Knie könnte in Mitleidenschaft gezogen worden sein und soll noch untersucht werden.
Der Skirennläufer hatte auf dem Streckenabschnitt "Hölle" der berüchtigten Kandahar-Abfahrt die Kontrolle verloren und war daraufhin mit ordentlich Schwung ins Fangnetz geprallt.
Sofort kümmerten sich die Sanitäter um den Speed-Spezialisten, ehe er von einem Helikopter ins Krankenhaus geflogen wurde.
Lehto trainiert seit einiger Zeit gemeinsam mit dem Schweizer Ski-Team. Am Freitag stand das Abschlusstraining für den Weltcup auf dem Programm, der nach fünf Jahren wieder mit einer Abfahrt auf die Kandahar zurückkehrt.
Der Finne war nicht der einzige, dem die anspruchsvolle Strecke zum Verhängnis wurde. Auch Nils Alphand (29) aus Frankreich und den Italiener Giovanni Franzoni (24) holte es von den Skiern. Letzterer schaffte es anschließend noch selbstständig runter, während sich der 29-Jährige an der Schulter und im Rippenbereich verletzte.
Titelfoto: Fabrice COFFRINI / AFP