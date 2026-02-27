Lungenkollaps! Ski-Ass nach Sturz in Garmisch auf Intensivstation

Garmisch-Partenkirchen - Große Sorge um Elian Lehto (25)! Das Abfahrtstraining für den Ski-Alpin-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen wurde von einem heftigen Sturz überschattet, bei dem sich der Finne offenbar schwer verletzt hat.

Elian Lehto (25) vor wenigen Wochen bei den Olympischen Winterspielen. Jetzt hat sich der Finne bei seiner Weltcup-Rückkehr verletzt. © Fabrice COFFRINI / AFP

Wie die Schweizer Tageszeitung "Blick" berichtet, erlitt der 25-Jährige einen Lungenkollaps. Demnach liegt er derzeit auf der Intensivstation. Auch sein Knie könnte in Mitleidenschaft gezogen worden sein und soll noch untersucht werden.

Der Skirennläufer hatte auf dem Streckenabschnitt "Hölle" der berüchtigten Kandahar-Abfahrt die Kontrolle verloren und war daraufhin mit ordentlich Schwung ins Fangnetz geprallt.

Sofort kümmerten sich die Sanitäter um den Speed-Spezialisten, ehe er von einem Helikopter ins Krankenhaus geflogen wurde.

Lehto trainiert seit einiger Zeit gemeinsam mit dem Schweizer Ski-Team. Am Freitag stand das Abschlusstraining für den Weltcup auf dem Programm, der nach fünf Jahren wieder mit einer Abfahrt auf die Kandahar zurückkehrt.