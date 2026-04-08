Sie hielt es die ganze Saison geheim: Nächster Schicksalsschlag für Ski-Superstar Shiffrin

Colorado (USA) - Mit ihrem dritten Olympiasieg , dem sechsten Gesamtweltcupsieg und einer nahezu perfekten Slalom-Saison erlebte Mikaela Shiffrin (31) einen äußerst erfolgreichen Winter. Was bisher jedoch kaum jemand wusste: Vor der Saison musste die beste Skirennfahrerin aller Zeiten einen schweren Schicksalsschlag verkraften.

Mikaela Shiffrin (31) gewann im Februar ihre dritte olympische Goldmedaille. Doch ihr Winter wurde von einer schlimmen Diagnose ihrer Mutter überschattet. © Michael Kappeler/dpa

In ihrem Podcast "What's the point" machten die US-Amerikanerin und ihre Mutter Eileen eine Krebsdiagnose öffentlich, die die 66-Jährige im vergangenen Jahr erhalten hatte - eine Erfahrung, die Shiffrin lange für sich behalten wollte, auch um nicht als verletzlich zu gelten.

"Unsere Vorbereitung auf die Olympischen Spiele war dieses Mal extrem anders", sagte die 31-Jährige im Gespräch mit ihrer Mutter. Anstatt dass Eileen, die auch ihre Trainerin ist, sie wie gewohnt in Trainingslager und zu Rennen begleitete, blieb die 66-Jährige zu Hause und unterzog sich einer Chemotherapie.

Das blieb natürlich nicht unbemerkt, schließlich hatte Eileen zuvor nicht einmal dann Mikaelas Rennen verpasst, als ihre eigene Mutter zwei Tage zuvor verstorben war. Doch auf Nachfragen hatte die 110-malige Weltcupsiegerin eine Notlüge parat.

Sie habe erzählt, dass ihre Mutter ein Haus gekauft hatte und mit der Einrichtung beschäftigt sei, verriet Shiffrin: "Ich habe mich gefragt, ist das glaubhaft? Und die Leute schienen es mir irgendwie abzukaufen. Es war fast, wie es zu verstecken, aber man möchte nicht wirklich darüber reden oder es nochmal erleben."