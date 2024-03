"Ging um Leben und Tod": Shiffrin enthüllt ganzes Ausmaß von Kildes Verletzung!

Dass sich Aleksander Aamodt Kilde bei seinem Sturz schwer verletzt hatte, war bekannt. Mikaela Shiffrin machte jetzt aber klar: Er schwebte in Lebensgefahr!

Von Aliena Rein

USA - Sein Sturz schockte die Skiwelt und sorgte für Diskussionen um die Sicherheit der Sportler angesichts des hohen Pensums: Aleksander Aamodt Kilde (31) verletzte sich in Wengen schwer an Bein und Schulter. Seine Freundin Mikaela Shiffrin (28) machte jetzt allerdings klar, wie heftig der Crash wirklich war: Offenbar schwebte der Norweger sogar in Lebensgefahr!



Aleksander Aamodt Kilde (31) und Mikaela Shiffrin (28) hielten auch während der schwierigen Zeit seiner Verletzung zusammen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/akilde (2) "Es ging um Leben und Tod", enthüllte die US-Amerikanerin in einer digitalen Medienrunde. Für ungefähr acht Stunden habe ihr Partner wegen seiner heftigen Schnittverletzung am Unterschenkel in Lebensgefahr geschwebt. "Ich meine, Schnitt ist nicht ... Es gibt kein Wort, um zu beschreiben, was er hatte, also sagen wir Schnitt- oder Fleischwunde", rang Shiffrin um Worte. Denn sein Ski hatte Kilde den Unterschenkel fast bis auf den Knochen aufgeschlitzt, Muskeln und Nerven durchtrennt. Der 31-Jährige verlor viel Blut und musste notoperiert werden, es folgten sieben Wochen im Rollstuhl. Ski Alpin Piste völlig zerstört: Regen-Chaos raubt deutschem Ski-Ass letzte Weltcup-Chance! Die Emotionen rund um Kildes schweren Unfall hätten sie aber erst später getroffen, erklärte die Ski-Alpin-Rekordsiegerin. "In dem Moment, als ich den Sturz im Fernsehen gesehen habe, dachte ich natürlich: 'Ach du Sch****.' Aber danach war es nur: 'Wie komme ich zu ihm? Was kann ich machen, um wirklich zu helfen? Ich muss versuchen, bei ihm zu sein, wenn er aufwacht.'" Danach kümmerte sie sich um den schwer verletzten Kilde: "Die ersten zwei Wochen konnte er nicht aufstehen und auch nicht zur Toilette. Er hat einen langen Weg vor sich, aber es geht ihm immer besser."

Ski Alpin: Aleksander Aamodt Kilde kann nach sieben Wochen den Rollstuhl stehen lassen