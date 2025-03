22.03.2025 21:59 721 Ersatzlos abgesagt! Wetter wirbelt letzte Weltcup-Abfahrten durcheinander

Die letzten Abfahrten der Ski-Alpin-Saison in Sun Valley müssen wegen des Wetters ausfallen. Ersatztermine gibt es so spät in der Saison nicht mehr.

Von Aliena Rein

Sun Valley (USA) - Stundenlang harrten die Athleten aus und warteten auf ihren Einsatz, jetzt steht fest: Die finalen Abfahrten der Ski-Alpin-Saison müssen ausfallen! Das Wetter machte den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung. Starke Schneefälle sorgten für erst für eine Verschiebung der Abfahrten, danach wirbelte der Wind die Pläne durcheinander. © Patrick T. FALLON / AFP Eigentlich hätten sich die Speed-Spezialisten schon am frühen Abend deutscher Zeit die Piste im US-amerikanischen Sun Valley herabstürzen sollen. Heftige Schneefälle sorgten aber dafür, dass die Starts wegen "anhaltender Arbeiten an der Piste" um drei Stunden nach hinten verschoben wurde. Doch die Bemühungen blieben fruchtlos: Weil inzwischen starker Wind aufgezogen war, entschloss sich die Jury, zur Sicherheit der Athleten sowohl die Abfahrt der Männer als auch der Frauen abzusagen. Ski Alpin Jeden Tag Schmerzen: Saison endet für DSV-Ass auf dem OP-Tisch Weil der Halt in Sun Valley die letzte Weltcup-Station des Winters ist, gibt es keinen Nachholtermin, die Rennen werden also ersatzlos gestrichen. Dadurch holen die beiden ohnehin schon vorzeitig feststehenden Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt (27) aus Österreich und Federica Brignone (34) aus Italien kampflos die kleinen Kristallkugeln in der Abfahrtswertung. Für die Zuschauer gab es statt Sport nur die Übergabe der Kristallkugeln zu sehen. © Patrick T. FALLON / AFP Bis einschließlich Donnerstag stehen in Sun Valley noch die letzten Super-G-, Riesenslalom- und Slalom-Rennen der Saison an. Diese gehen hoffentlich ohne weitere Zwischenfälle über die Bühne.

Titelfoto: Bildmontage: Patrick T. Fallon / AFP (2)