Es ist Liebe! Deutsche Langläuferin und Ski-Superstar sind ein Paar

Kitzbühel (Österreich) - Nach seinem Horror-Sturz im Dezember 2024, der ihn beinahe das Leben kostete , ist Ski-Star Cyprien Sarrazin (31) noch nicht wieder in den Weltcup zurückgekehrt. Das große Glück hat er dafür in einem anderen Bereich seines Lebens gefunden: Er ist mit der deutschen Langläuferin Laura Gimmler (32) zusammen!

Ein Herz für die Liebe: Ski-Alpin-Star Cyprien Sarrazin (31) hat sein Glück mit der deutschen Langläuferin Laura Gimmler (32) gefunden. © Barbara Gindl/APA/dpa

Die ersten Gerüchte, dass sich die beiden Wintersportler daten, kamen bereits vor rund eineinhalb Wochen auf, als Sarrazin ein Selfie mit der Deutschen beim Langlaufen auf Instagram postete.

Nun bestätigte der Franzose die Gerüchte und machte klar: Ja, wir sind ein Paar!

Er habe zuletzt viel auf Langlaufskiern gestanden, seit Januar an neun oder zehn Tagen jeweils mindestens zwei Stunden, erzählte er Bild bei der Präsentation der Doku Downhill Skiers in Kitzbühel. Allerdings nicht, weil er die Sportart wechseln will: "Ich mache es nicht aus Trainingsgründen."

Auf die Nachfrage, ob er stattdessen Zeit mit seiner Freundin genießen wolle, antwortete der 31-Jährige: "Ganz genau! Es macht mir richtig viel Spaß."

Sarrazin war kurz nach Weihnachten 2024 beim Abfahrtstraining im italienischen Bormio so schwer gestürzt, dass er sich unter anderem eine Hirnblutung zugezogen hatte. Er musste ins künstliche Koma versetzt werden, sein Leben hing am seidenen Faden.

Körperlich geht es ihm, von Schmerzen in den Knien abgesehen, inzwischen wieder gut, auch auf Abfahrtsskiern stand der fünffache Weltcupsieger bereits wieder. Jetzt gehört das Langlaufen mit Gimmler zu seinen Cardio-Einheiten auf dem Weg zum potenziellen Weltcup-Comeback.