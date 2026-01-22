Es ist Liebe! Deutsche Langläuferin und Ski-Superstar sind ein Paar
Kitzbühel (Österreich) - Nach seinem Horror-Sturz im Dezember 2024, der ihn beinahe das Leben kostete, ist Ski-Star Cyprien Sarrazin (31) noch nicht wieder in den Weltcup zurückgekehrt. Das große Glück hat er dafür in einem anderen Bereich seines Lebens gefunden: Er ist mit der deutschen Langläuferin Laura Gimmler (32) zusammen!
Die ersten Gerüchte, dass sich die beiden Wintersportler daten, kamen bereits vor rund eineinhalb Wochen auf, als Sarrazin ein Selfie mit der Deutschen beim Langlaufen auf Instagram postete.
Nun bestätigte der Franzose die Gerüchte und machte klar: Ja, wir sind ein Paar!
Er habe zuletzt viel auf Langlaufskiern gestanden, seit Januar an neun oder zehn Tagen jeweils mindestens zwei Stunden, erzählte er Bild bei der Präsentation der Doku Downhill Skiers in Kitzbühel. Allerdings nicht, weil er die Sportart wechseln will: "Ich mache es nicht aus Trainingsgründen."
Auf die Nachfrage, ob er stattdessen Zeit mit seiner Freundin genießen wolle, antwortete der 31-Jährige: "Ganz genau! Es macht mir richtig viel Spaß."
Sarrazin war kurz nach Weihnachten 2024 beim Abfahrtstraining im italienischen Bormio so schwer gestürzt, dass er sich unter anderem eine Hirnblutung zugezogen hatte. Er musste ins künstliche Koma versetzt werden, sein Leben hing am seidenen Faden.
Körperlich geht es ihm, von Schmerzen in den Knien abgesehen, inzwischen wieder gut, auch auf Abfahrtsskiern stand der fünffache Weltcupsieger bereits wieder. Jetzt gehört das Langlaufen mit Gimmler zu seinen Cardio-Einheiten auf dem Weg zum potenziellen Weltcup-Comeback.
Noch kein Weltcup-Comeback: Warum reist Cyprien Sarrazin trotzdem zu den Olympischen Spielen?
Bei ihren Skitouren können die beiden sogar Doppel-Dates genießen, denn auch Gimmlers Teamkollegin Coletta Rydzek (28) ist mit einem Alpin-Skier zusammen, mit dem deutschen Abfahrer Simon Jocher (29).
"Laura ist meine Freundin, und Simon ist der Freund ihrer Freundin Coletta. Simon hasst Langlaufen. Aber es ist nett, und wir haben immer Spaß", erklärte Sarrazin.
Auch wenn er noch nicht wieder selbst im Starthäuschen steht, wird der zweifache Streif-Sieger im Februar zu den Olympischen Spielen in Italien reisen - statt nach Bormio, wo die Alpin-Wettkämpfe der Männer ausgetragen werden, aber nach Val di Fiemme.
"Ich werde dort sein. Aber als Fan beim Langlaufen", sagte der 31-Jährige.
Titelfoto: Bildmontage: Barbara Gindl/APA/dpa, Screenshot/Instagram/cyprien_sarrazin