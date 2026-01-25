"Gehe auf die Barrikaden": Olympia-Dilemma bringt Felix Neureuther auf die Palme

Kitzbühel (Österreich) - Einen Tag nach dem Debakel der deutschen Herren im Super-G von Kitzbühel raste Luis Vogt (23) in der Abfahrt auf den achten Platz. Damit erfüllt er zwar die offizielle Olympia-Norm des DSV, zu den Winterspielen kann er aber wohl nicht fahren. Felix Neureuther (41) wittert einen Skandal.

Felix Neureuther (41) kann nicht fassen, dass Luis Vogt womöglich nicht zu den Olympischen Spielen fahren darf. © Michael Kappeler/dpa

"Das ist totaler Quatsch! Ich könnte mich extrem darüber aufregen", schimpfte der ehemalige Weltklassefahrer am Sonntag im Rahmen des Streif-Slaloms in der ARD.

Er redete sich regelrecht in Rage: "Wir haben einen jungen Athleten, der die Olympia-Qualifikation schafft, aber nicht mitgenommen werden darf. Das ist ein Traum, den du als Kind hast. Du erfüllst das Kriterium – und wenn der dann nicht mitgenommen wird, gehe ich auf die Barrikaden. Das kann nicht sein."

Doch warum darf Vogt nicht mitgenommen werden? Die Frist des DOSB ist schlicht bereits am Dienstag abgelaufen, dort erfolgte die Nominierung der Olympia-Fahrer.

Für die DSV-Herren gab es bereits einen Tag Aufschub, weil durch komplizierte Quotenregeln des IOC erst am Mittwoch feststand, wie viele Startplätze Deutschland bekommen würde. Diese fünf Plätze wurden entsprechend bereits vergeben, Vogt schaffte seine sensationelle Norm also einfach zu spät.