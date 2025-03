Ski-Star verliert bei Sturz ihren Helm: So schlimm sieht ihr Gesicht aus

Paula Moltzan (30) rutschte nach einem Sturz rückwärts den Berg hinunter. © Patrick T. FALLON / AFP

"So hatte ich mir den heutigen Tag nicht vorgestellt", schrieb die Technik-Spezialistin auf ihren Social-Media-Kanälen - kein Wunder, schließlich teilte sie dazu eine Reihe von Bildern, die ihr Kinn blutüberströmt, auf die doppelte Größe angeschwollen und mit einem dicken Pflaster überklebt zeigen.

Doch was war passiert? Moltzan, die die in diesem Jahr eine der besten Saisons ihrer Karriere fährt, war ausgerechnet im letzten Riesenslalom des Winters vor heimischem Publikum ins Straucheln gekommen, blieb an einem Tor hängen und stürzte.

Mit dem Kopf voran krachte sie durch die Fangzäune - und verlor irgendwo auf dem Weg auch noch ihren Helm!

Schmerzerfüllt hielt sich die US-Amerikanerin den Kopf, konnte aber glücklicherweise nach kurzer Zeit selbstständig wieder aufstehen, ihren Helm einsammeln und den Berg herunterfahren. Das hätte ganz anders ausgehen können!