Ski-Olympiasiegerin erfüllt verstorbenem Bruder letzten Wunsch!

Der Ausflug habe verständlicherweise aber eine ganze Palette an Gefühlen freigesetzt: "Wir lachten, weinten, umarmten uns, fuhren Ski, aßen, lachten und weinten noch ein bisschen mehr. Aber wir waren nie allein, wenn wir ihn vermisst haben", so die Gesamtweltcup-Zweite von 2018.

Das Schweizer Ski-Ass Wendy Holdener (30) hat eine schwierige Zeit hinter sich. © Lionel BONAVENTURE / AFP

Dafür wurde er nun in den kanadischen Bergen verewigt, denn Holdener befestigte in Gedenken an ihren Bruder eine herzergreifende Plakette an einem Baum.

"In Erinnerung an unseren Kevin", steht zunächst in Schweizerdeutsch darauf. "Du bist nicht mehr da, wo Du warst, aber Du bist überall, wo wir sind. Deine Familie - Deine größten Fans."

Die fünffache Olympiamedaillen-Gewinnerin hatte sich im Dezember das Sprunggelenk gebrochen und den Großteil der diesjährigen Wettkämpfe damit verpasst.

Im März wollte sie eigentlich auf die Piste zurückkehren, doch nach der erschütternden Todes-Nachricht erklärte sie ihre Saison vorzeitig für beendet.

Nun stand sie also doch früher als geplant wieder auf den Skiern - für ihren Bruder.