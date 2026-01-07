Ski-Star wird Mutter und kämpft kurz danach um ihr Leben!

Jackson (USA) - Kurz nach dem Jahreswechsel lagen bei Resi Stiegler (40) riesige Freude und großes Leid ganz nah beieinander. Die ehemalige Spitzen-Skifahrerin und ihr Mann David Ketterer (32) sind zum dritten Mal Eltern geworden. Doch nur Momente später hing das Leben der US-Amerikanerin plötzlich am seidenen Faden.

Resi Stiegler (40) fuhr fast 20 Jahre im Weltcup mit und hat zudem drei Olympia-Teilnahmen auf dem Buckel. © Fabrice COFFRINI / AFP

Das berichtete die frühere Slalom-Spezialistin am Dienstag auf Instagram zu zuckersüßen Fotos ihrer neugeborenen Tochter Riva. Acht Stunden nach der Geburt im St. John's Hospital in Jackson im Bundesstaat Wyoming sei es zu Komplikationen gekommen.

"Ich hatte eine massive Blutung und alle lebensrettenden Maßnahmen wurden auf die Probe gestellt", erklärte die 40-Jährige.

Die Ärzte und das medizinische Personal hätten in der heiklen Situation alles gegeben und "fantastische Arbeit" geleistet, wie Stiegler außerdem beteuerte.

"Diese Menschen arbeiten unermüdlich und mit einer Kraft und Herzlichkeit, die sich in solchen Situationen wirklich zeigen. Nach dieser wahnsinnigen Erfahrung bin ich für immer dankbar", so die langjährige Wintersportlerin.

Zudem sei ihr noch klarer geworden, wie wertvoll, aber auch unglaublich zerbrechlich das von ihr geschaffene Leben wirklich sei.