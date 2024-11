Ski-Stars leisten Widerstand: 40 Ausnahme-Genehmigungen machen neue Regel zur Farce

Oberhofen am Thunersee (Schweiz) - Wenn am ersten Dezember-Wochenende die Speed-Wettkämpfe im Ski Alpin starten, gibt es offiziell erstmals eine Airbag-Pflicht für die Skirennfahrer. Doch es trudelt eine Ausnahmegenehmigung nach der anderen ein - die neue Regel wird zur Farce.

Vincent Kriechmayr (33) ist Doppel-Weltmeister in Abfahrt und Super-G. Lust darauf, in seinen Spezial-Disziplinen einen Airbag zu tragen, hat er nicht. © KERSTIN JOENSSON / AFP

Gegen den Willen vieler Athleten führte der Internationale Skiverband FIS zu dieser Saison eine Airbag-Pflicht in den Speed-Disziplinen Abfahrt und Super-G ein. "Für die FIS kommt die Sicherheit der Athleten an erster Stelle. Sie ist nicht verhandelbar", erklärte Generalsekretär Michel Vion (65) vor einigen Wochen in einer Mitteilung.

Dabei aber legte sich die FIS mit einem Schlupfloch selbst ein Ei: Die Sportler können bei ihrem nationalen Skiverband einfach eine Ausnahmegenehmigung beantragen.

Wie der Schweizer Blick berichtete, seien bisher bereits satte 40 dieser Anträge eingegangen! Allein 16 der Anträge kommen demzufolge aus Österreich, sieben aus der Schweiz.

Die neue Regel, die theoretisch für mehr Sicherheit sorgen soll, wird komplett zur Farce!

"Mit der Möglichkeit von Ausnahmen hat sich die FIS lächerlich gemacht. Denn so ist es kein Obligatorium. Wer nicht will, trägt wie im letzten Winter auch diesmal keinen Airbag", teilte ein Insider dem Blick mit.