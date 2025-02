Tränen auf dem Podium! Doch Vize-Weltmeisterin weint nicht nur vor Freude

Denn vor rund einem Jahr starb der Bruder der dreifachen Weltmeisterin - am 22. Februar 2024 verlor Kevin Holdener (†34) den Kampf gegen den Krebs .

Nach der Zeremonie erklärte Holdener ihre Tränen im SRF-Studio: "Ich hatte Traurigkeit in mir. Und ich sah sie bei meiner Familie."

Doch in die Euphorie über das Edelmetall mischte sich bei der Slalom-Spezialistin Holdener auch Trauer!

Wendy Holdener hat ihren Bruder im Herzen immer dabei. © BARBARA GINDL / APA / AFP

Ganze 14 Jahre lang hatte Holdener der Krankheit die Stirn geboten, die seinen Traum von einer eigenen Karriere als Skirennfahrer zunichtemachte.

Und so lagen bei Holdener Freude und Trauer an einem so besonderen Tag ganz nah beieinander.

"Aber ich bin extrem froh, dass ich das mit Lara habe erleben dürfen. Dass ich so Leistung bringen und mit meinem Skifahren zufrieden sein konnte", sagte die 31-Jährige.

Dass es überhaupt zu einem Medaillen-Gewinn reichte, war nach dem ersten Durchgang durchaus überraschend: Gut-Behrami beendete die Abfahrt nur als 16.

Doch Holdener zeigte im Slalom die beste Leistung aller Teilnehmerinnen, darüber hinaus patzten einige der später startenden Athletinnen, so auch die beiden Deutschen Lena Dürr (33) und Jessica Hilzinger (27) - und Gut-Behrami und Holdener durften vom Podest strahlen.