Deutsches Ski-Drama bei WM: Duo liegt auf Goldkurs, dann passiert das im Zielhang

Emma Aicher (21, r.) hatte in der Abfahrt sensationell vorgelegt, musste sich das Drama im Slalom dann im Zielbereich mitansehen. © Jens Büttner/dpa

Aicher war am Dienstagmorgen sensationell in der Abfahrt in den Tag gestartet und brachte das Duo in der ersten der beiden Disziplinen aussichtsreich auf Rang zwei hinter der US-Amerikanerin Lauren Macuga. Der Rückstand betrug nur 0,23 Sekunden.

Hinter den Duos brachten sich die Österreicherinnen um Mirjam Puchner und Katharina Liensberger sowie das zweite US-Paar Breezy Johnson und Superstar Mikaela Shiffrin mit nur 0,50 beziehungsweise 0,51 Sekunden Rückstand in Lauerstellung.

Von dem Quartett legte dann im Slalom Olympiasiegerin und Weltmeisterin Shiffrin vor, sie umkurvte in einer Wahnsinnszeit die Slalomstangen, brachte Team USA eins damit in Führung.

Die nach der Abfahrt drittplatzierten Österreicherinnen konnten nicht mithalten, Liensberger kam mit dem gesteckten Kurs nicht zurecht, das Duo fiel auf den vierten Rang zurück.