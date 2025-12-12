Diese sächsische Skispringerin gibt ihr Weltcup-Heimspiel in Klingenthal

Klingenthal - Skispringen ist in Sachsen im Herrenbereich zu einem Stiefkind geworden. Seit Richard Freitag (34) von der großen Bühne abgetreten ist, konnte aus dem Freistaat keiner mehr dauerhaft in der Weltspitze überzeugen bzw. dort überhaupt hinkommen. Bei den Frauen gibt es zum Glück Selina Freitag (24, Oberwiesenthal), die kleine Schwester von Richard. Sie hat am Freitag und Samstag ihr Weltcup-Heimspiel.

Selina Freitag (24) hofft bei ihrem Heimspiel am Freitag und Samstag in Klingenthal auf weite Flüge und den ersten Podestplatz der Saison. © imago/Beautiful Sports

Die 24-Jährige war in der Vorsaison die deutsche Überfliegerin, scheiterte im Weltcup und auch bei der WM in Trondheim nur an Nika Prevc (20). Die Slowenin war nicht zu schlagen. Zweimal WM-Silber im Einzel und Platz zwei im Gesamtweltcup waren dennoch die größten sportlichen Erfolge von Selina.

In der nun Fahrt aufnehmenden Olympia-Saison ging noch nicht alles so leicht von der Hand. Zuletzt in Wisla kam die Erzgebirgerin aber immer besser in Fahrt, sie landete mit den Plätzen sechs und neun zweimal sicher in den Top Ten.

Auf ihrer Heimschanze will sie das am Freitag und Samstag bestätigen und die nächsten Schritte Richtung Podest gehen.

"Ich freue mich jetzt einfach, dass es Richtung Klingenthal geht", sagt sie vor den beiden Weltcups: "Ich mag die Schanze ganz gern, die Familie wird da sein - da freue ich mich auch drauf."