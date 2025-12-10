Trainer knallhart: Deutscher Skisprung-Weltmeister fliegt aus Aufgebot

Klingenthal - Er ist fünfmaliger Weltmeister, hat eine Silber- und zwei Bronzemedaillen von Olympischen Winterspielen in seiner Vitrine, doch davon kann sich Karl Geiger (32) aktuell wenig kaufen: Der Skispringer fliegt vorläufig aus dem Aufgebot für den Weltcup.

Karl Geiger (32, r.) ist aus dem Weltcup-Team für Klingenthal geflogen. © Hendrik Schmidt/dpa

Nach bislang enttäuschenden Leistungen in der laufenden Saison muss der Routinier am Wochenende in Klingenthal zugucken. Das teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Mittwoch mit.

Für ihn rückt Luca Roth (25) ins Team. Noch mal an einer Pause vorbeigeschrammt ist Olympiasieger Andreas Wellinger (30), der in Sachsen noch eine Chance erhält.

"Andreas Wellinger, der nicht so weit weg ist, wie die Ergebnisse vermuten lassen, hat die letzten Tage noch einmal Trainingseinheiten in der Ramsau mit Trainer Andreas Mitter absolviert. Andi freut sich auf die Schanze in Klingenthal, auf der er schon tolle Sprünge zeigen konnte", erklärte Bundestrainer Stefan Horngacher auf der Instagram-Seite der Sparte Skispringen.

Die Nicht-Nominierung des Teamkollegen kommentierte der Coach wie folgt: "Karl Geiger wird indessen nicht in Klingenthal an den Start gehen. Karl wird die Tage nutzen, um zusammen mit Trainer Max Mechler seine Sprungtechnik zu optimieren."