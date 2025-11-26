Skisprung-Drama: Athlet verliert bei Anzug-Kontrolle das Bewusstsein

Lillehammer (Norwegen) - Drama um den norwegischen Skispringer Isak Andreas Langmo (21)! Ausgerechnet beim Heimweltcup in Lillehammer erlebte der 21-Jährige ein echtes Debakel: Bei der Anzugkontrolle wurde er ohnmächtig, im Wettkampf disqualifiziert.

Der norwegische Skispringer Isak Andreas Langmo (21, r.) erlebte in Lillehammer keinen Auftakt nach Maß. © IMAGO / NTB

Wie das norwegische Dagbladet berichtete, startete Langmos Pechsträhne bereits am vergangenen Mittwoch. Dort wollte er seinen Anzug zur Kontrolle bringen, damit er für den Wettkampf überprüft und mit einem Chip versehen werden konnte, doch so weit kam es nicht: Langmo verlor im Kontrollraum das Bewusstsein!

"Ich erinnere mich nicht mehr so genau daran. Ich war sehr nervös, bevor der Anzug überprüft, kontrolliert und gechipt werden sollte. Der Stresspegel war etwas zu hoch und ich bin hingefallen", erzählte der noch relativ unerfahrene Weltcup-Athlet, der erst im vergangenen März durch den Anzug-Skandal seiner bekannten Landsmänner ins Elite-Team rutschte: "Plötzlich sah ich schwarz."

Als Nächstes habe er mitbekommen, wie viele Mitarbeiter des Weltverbands FIS versuchten, ihn aufrecht zu halten: "Sie verstanden, was passiert war, und hielten mich fest, während ich weg war."

Wie lange genau er ohnmächtig gewesen sei, wisse er nicht: "Aber der Mann aus dem norwegischen Betreuerteam, der dabei war, meinte, es seien knapp zehn Sekunden gewesen. Ich bin von selbst wieder zu mir gekommen."