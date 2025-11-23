Skisprung-Legende im Anzug-Skandal immer noch außer sich: "Wäre vom Allerfeinsten durchgedreht!"

Lillehammer (Norwegen) - Am Wochenende ist die Szene im Skispringen in Lillehammer wieder in den Weltcup gestartet. Und auch, wenn die Norweger nach dem Anzug-Skandal wieder dabei sind, im Sommer eine Sperre abgesessen haben, sind die Wogen noch lange nicht geglättet. Vor allem nicht bei TV-Experte und Ex- Vierschanzentournee -Sieger Sven Hannawald (51).

Skisprung-Legende Sven Hannawald (51) ist auch Monate nach dem Anzug-Skandal der Norweger noch außer sich. © Angelika Warmuth/dpa

Der ehemalige deutsche Ausnahmespringer findet es nach wie vor eine bodenlose Frechheit, dass es keine deutlicheren Konsequenzen für Springer wie Marius Lindvik (27) und Johann André Forfang (30) gab. "Die Sperre war im Sommer, was keinen interessiert. Die Sperre jetzt wäre das Richtige", machte er bei der Übertragung der ARD am Samstag klar.

Lindvik musste im Sommer drei Monate aussetzen. Beide Athleten hatte stets ihre Unschuld beteuert, als bei der WM im März herauskam, dass die Anzüge der Norweger heimlich umgenäht wurden. Hannawald hatte schon in der Vergangenheit betont, dass er es nicht für möglich halte, dass die Athleten nichts davon bemerkt haben wollen.

Was ihn aber noch mehr auf die Palme bringt, ist der Fakt, dass Lindvik seinen WM-Titel von der Normalschanze behält, obwohl er diesen kurz vor der Aufdeckung des Skandals vermeintlich mit einem manipulierten Anzug erreicht hat. Zweiter von der Normalschanze wurde im März Andreas Wellinger (30), dem laut Hannawald das eigentliche Gold zusteht.

"Der WM-Titel steht noch. Wenn ich aktiv wäre, ich wäre da vom Allerfeinsten durchgedreht", macht Hannawald klar.