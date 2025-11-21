Skispringerin Selina Freitag will in dieser Saison "so viel Spaß haben"

Lillehammer - Nach einer tollen Vorsaison mit dem zweiten Rang im Gesamtwelcup, drei WM-Medaillen und elf Weltcup-Podestplatzierungen will Selina Freitag (24) vom WSC Oberwiesenthal ( Erzgebirge ) mit ihren neuen Aufgaben wachsen - und endlich ihren ersten Sieg feiern. Am Freitag beginnt die Olympia-Saison in Lillehammer.

Die Tasche ist gepackt. Die lange bis Ende März andauernde Saison beginnt für Selina Freitag (24) am Freitag in Lillehammer. © dpa/Daniel Löb

Los geht es mit dem Mixed Team Event von der Großschanze. Eine Disziplin, für die sie einst besondere Pläne hatte.

"Eigentlich wollte ich dort immer mit meinem Bruder gemeinsam springen, aber der Richard musste ja früher aufhören: Danke, Richard", sagt sie.

Gemeint ist ihr älterer Bruder Richard Freitag, der bis 2022 acht Einzel-Weltcupsiege feierte und mit Mannschaft große Erfolge (Olympisches Silber bei Pyeongchang 2018 und zweimal WM-Gold) erzielte.

Als zweitbeste Athletin des vergangenen Winters zählt sie bei Olympia in Mailand - die Sprungwettkämpfe in Predazzo statt - aktuell zu den heißesten deutschen Medaillenkandidatinnen, könnte also hinsichtlich der Olympischen Winterspiele durchaus in die Fußstapfen ihres Bruders treten.