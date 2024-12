Kein Gewinnertyp: Das ist Deutschlands Skisprung-Hoffnung!

DSV-Trainer Stefan Horngacher (55) traut seinem Schützling den Sieg bei der Vierschanzentournee zu. © Jens Schlueter / AFP

"Beim Pius muss man sehen: Wo kommt er her, wie lange arbeitet er schon dran? Er hat die letzten vier, fünf Jahre einen Aufwärtstrend", erklärte der Trainer der deutschen Skisprung-Nationalmannschaft zudem.

Schließt sich also endlich der Kreis? Den letzten deutschen Triumph von Sven Hannawald (50) 2002 erlebte Paschke nämlich noch als Kind vor Ort mit.

"Ich war in Innsbruck und hab Sven gewinnen sehen", verriet der Polizeibeamte während der Pressekonferenz des DSV-Teams in Fischen. "Für mich war das ein Highlight – im Stadion sein und das Skispringen genießen."

Den damaligen Gewinner würde es jedenfalls freuen: "Ich zähle die Jahre genau so", erzählte der heutige Experte der Sportschau. "Weil ich schon immer die Hoffnung hatte, dass es mal klappt. Und ich ertappe mich in diesem Jahr, dass ich sage: Es sind noch bessere Voraussetzungen."

Die Generalprobe in Engelberg hat Paschke mit den Plätzen acht und 18 zwar vermasselt, allerdings war er auch angeschlagen. "Alles ist wieder gut. Wie die meisten war ich ein bisschen erkältet. Jetzt ist alles in bester Ordnung", gab er pünktlich am Freitag in Fischen Entwarnung.

Am Samstag (ab 16.30 Uhr) bei der Quali fürs Auftaktspringen in Oberstdorf am Tag darauf kann er die deutschen Hoffnungen weiter wachsen lassen und seine bemerkenswerte Geschichte weiterschreiben.