Droht das Aus? Skisprung-Traditionsort tief in der Krise: "So kann es nicht weitergehen"

Der "Monsterbakken" in Vikersund, die größte Schanze der Welt, ist fester Bestandteil des Skisprung-Weltcups. Doch jetzt droht dem Traditionsstandort das Aus.

Von Aliena Rein

Vikersund (Norwegen) - Krise am Skisprung-Traditionsstandort Vikersund! Weil die Wettkämpfe in dieser Saison derart schlecht besucht waren, dass die Veranstalter rote Zahlen in sechsstelliger Höhe schrieben, droht der größten Flugschanze der Welt in Zukunft das Aus im Skisprung-Weltcup.

Der "Monsterbakken" in Vikersund ist die größte Skiflugschanze der Welt. © Daniel Kopatsch/Fa/dpa Auf dem sogenannten "Monsterbakken" in Vikersund wurden zwei Springen der Raw Air ausgetragen, einer Art norwegischem Äquivalent zur Vierschanzentournee. Zu den Wettkämpfen kamen allerdings lediglich rund 6000 Besucher - nur etwa die Hälfte der angestrebten Zuschauer und viel zu wenige, um die gewaltigen Kosten zu tragen, die durch den Betrieb der Anlage anfallen. Wie das norwegische Dagbladet berichtet, machten die Veranstalter Verluste in Höhe von rund 3,8 Millionen Kronen (etwa 320.000 Euro), obwohl man die Kosten bereits um vier bis fünf Millionen Kronen gesenkt hatte. Skispringen Trainer-Beben im Skispringen? Holt der deutsche Verband umstrittenen Coach der Polen? "So kann es nicht weitergehen", sagte Leif Arne Berget, Leiter des Organisationskomitees in Vikersund, der Zeitung. Man habe zwar genug Eigenkapital, um das Defizit in diesem Jahr zu kompensieren, auf Dauer sei es aber nicht tragbar, derartige Verluste einzufahren. Für die kommende Saison ist Vikersund zwar noch als fester Bestandteil des Weltcupkalenders eingeplant, wie es darüber hinaus weitergeht, ist angesichts der Zahlen aber unklar.

Skispringen: Kann Vikersund sich den Weltcup-Betrieb nicht mehr leisten?