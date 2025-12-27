Nach der Saison ist Schluss! Deutsches Skisprung-Aushängeschild hört auf

Oberstdorf - Nur noch wenige Monate, dann hängt sie die Skier an den Nagel! Die deutsche Skispringerin Katharina Schmid (29) hat ihr Karriereende bekannt gegeben - nach der Saison ist Schluss für die langjährige Medaillensammlerin.

Katharina Schmid (29) segelt seit fast 15 Saisons durch den Skisprung-Weltcup. Nach diesem Winter ist Schluss für die Oberstdorferin. © INA FASSBENDER / AFP

Zwei Olympiamedaillen, sieben WM-Titel, dreimal der zweite Platz im Gesamtweltcup - über viele Jahre hinweg war Katharina Schmid, früher noch unter ihrem Geburtsnamen Althaus, das Aushängeschild des deutschen Frauen-Skispringens.

Nach fast 15 Jahren im Weltcup ist es für die 29-Jährige jetzt allerdings Zeit, dem Spitzensport den Rücken zu kehren.

"Die Schanze war viele Jahre mein Zuhause und mein Herz schlägt nach jedem Sprung immer noch wie am ersten Tag. Und doch werde ich nach dieser Saison meine Karriere als Skispringerin beenden", schrieb die Oberstdorferin auf Instagram, postete dazu ein Bild mit ihrer unfangreichen Medaillensammlung um den Hals.

Sie blicke "voller Freude und Dankbarkeit auf all die Jahre zurück, auf Siege, spannende Wettkämpfe, Rückschläge und Herausforderungen, die mich stärker gemacht haben, und vor allem auf die Menschen, die diesen Weg mit mir gegangen sind".

Jeder Moment habe ihr gezeigt, wie sehr sie diesen Sport liebe.