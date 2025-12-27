Nach der Saison ist Schluss! Deutsches Skisprung-Aushängeschild hört auf
Oberstdorf - Nur noch wenige Monate, dann hängt sie die Skier an den Nagel! Die deutsche Skispringerin Katharina Schmid (29) hat ihr Karriereende bekannt gegeben - nach der Saison ist Schluss für die langjährige Medaillensammlerin.
Zwei Olympiamedaillen, sieben WM-Titel, dreimal der zweite Platz im Gesamtweltcup - über viele Jahre hinweg war Katharina Schmid, früher noch unter ihrem Geburtsnamen Althaus, das Aushängeschild des deutschen Frauen-Skispringens.
Nach fast 15 Jahren im Weltcup ist es für die 29-Jährige jetzt allerdings Zeit, dem Spitzensport den Rücken zu kehren.
"Die Schanze war viele Jahre mein Zuhause und mein Herz schlägt nach jedem Sprung immer noch wie am ersten Tag. Und doch werde ich nach dieser Saison meine Karriere als Skispringerin beenden", schrieb die Oberstdorferin auf Instagram, postete dazu ein Bild mit ihrer unfangreichen Medaillensammlung um den Hals.
Sie blicke "voller Freude und Dankbarkeit auf all die Jahre zurück, auf Siege, spannende Wettkämpfe, Rückschläge und Herausforderungen, die mich stärker gemacht haben, und vor allem auf die Menschen, die diesen Weg mit mir gegangen sind".
Jeder Moment habe ihr gezeigt, wie sehr sie diesen Sport liebe.
Katharina Schmid prägte das Frauen-Skispringen über Jahre hinweg
Doch nur, weil ein Ende in Sicht ist, sei die Motivation bei Schmid nicht kleiner geworden, eher im Gegenteil.
"Für diese Saison habe ich noch einmal große Ziele: den Heimweltcup in Oberstdorf, die Olympischen Winterspiele und das Skifliegen in Planica, wo ich gemeinsam mit meinem Team noch einmal alles geben werde" erklärte die 29-Jährige.
Und auch für die Zukunft hat die Zollbeamtin schon vorgesorgt: "Nach Planica werde ich auch einen Blick auf das nächste Kapitel wagen, seid gespannt."
Schmid war bereits als Teenie in den Weltcup-Zirkus des damals noch viel kleineren Frauen-Skispringens eingestiegen, erlebte unter anderem die Olympia-Premiere und das erste Skifliegen der Frauen mit.
Über Jahre hinweg prägte sie den Sport: Insgesamt 60-mal gelang ihr in Einzelwettkämpfen der Sprung aufs Podest, davon 19-mal nach ganz oben, dazu kommen zahlreiche Medaillen und Podeste im Damen- und Mixedteam.
Titelfoto: INA FASSBENDER / AFP