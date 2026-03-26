Nächster Horror-Crash im Skispringen: Sturz-Opfer zeigt fiese Blessuren

Planica (Slowenien) - Das hätte ganz übel ausgehen können! Vor dem Weltcup-Finale im Skispringen in Planica stürzte Testspringer Nik Heberle (21) böse und wurde sofort abtransportiert. Einen Tag später zeigt er sich aber schon wieder außerhalb des Krankenhauses - wenn auch mit sichtlichen Blessuren.

Nik Heberle (21, v.) gab zwar Entwarnung, zeigte sich auf Instagram aber sichtlich gezeichnet. © Screenshot/Instagram/@nik.heberle

"Ich bin wieder zu Hause und es geht mir gut, vielen Dank an alle", schrieb der Slowene in seiner Instagram-Story. Das dazu gepostete Bild zeigt ihn allerdings im Rollstuhl mit vier Freunden, die ihn offenbar im Krankenhaus besuchten.

Vor allem im Gesicht ist ihm sein heftiger Sturz noch anzusehen, seine linke Gesichtshälfte ist komplett von Schürfwunden und Schrammen übersät.

Heberle war am Mittwoch als einer von 31 Testspringern von der Schanze gegangen, hatte aber früh in der Luft das Gleichgewicht verloren und weit oben am Hang in den Schnee geprallt. Mit hoher Geschwindigkeit rutschte er den Hang runter und überschlug sich dabei mehrfach.

Erst im Auslauf kam er zum Liegen, sofort eilten Helfer zu ihm. Der 21-Jährige, der sonst vor allem im unterklassigen Alpen Cup und im FIS Cup antritt, wurde auf einem Schlitten abtransportiert und umgehend in ein Krankenhaus gebracht.