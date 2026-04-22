22.04.2026 14:04 Alkohol-Eklat bei Olympia: Jetzt spricht Skandal-Trainer selbst

Nach seinem Rausschmiss bei den Olympischen Spielen verlor Skisprung-Trainer Igor Medved seinen Job in Finnland. Jetzt wehrt er sich gegen manche Vorwürfe.

Von Aliena Rein

Slowenien - Eigentlich führte er die finnischen Skispringer zu ihrer besten Saison seit mehr als zehn Jahren. Nach einem Alkohol-Eklat bei den Olympischen Spielen wurde Skisprung-Coach Igor Medved (45) trotz der guten Ergebnisse allerdings rausgeschmissen. Jetzt äußert sich der Slowene selbst zu den Umständen, die ihn seinen Job kosteten.

Seinen Job bei der finnischen Skisprung-Nationalmannschaft ist Igor Medved (45) los. © imago / GEPA pictures "Ich habe einen Fehler begangen, für den ich mich entschuldigt habe. Er ist außerhalb meiner Arbeitszeit begangen worden, und ich habe niemandem geschadet", sagte Medved dem slowenischen Portal Ekipa: "Ob die Entscheidung des finnischen Verbandes zu hart war oder nicht, ist deren Urteil und nicht meine persönliche Meinung. Natürlich tut es mir leid, dass es so weit gekommen ist." Medved war am 12. Februar zunächst von den Olympischen Spielen ausgeschlossen und rund zwei Wochen später suspendiert worden. Sein ohnehin auslaufender Vertrag war daraufhin nicht verlängert worden. Schon Finnlands NOK-Boss Janne Hänninen (50) hatte im Zuge seiner Suspendierung nur von "Alkoholproblemen" gesprochen, auch der 45-Jährige selbst ließ sich nicht mehr entlocken, was sich in Predazzo genau zugetragen hatte.

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