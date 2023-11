Paukenschlag beim Skispringen: Bundestrainer lässt sechsfachen Weltmeister zu Hause!

Markus Eisenbichler (32) ist der erfolgreichste Deutsche bei Skisprung-Weltmeisterschaften - doch vergangene Leistungen helfen ihm aktuell nicht weiter. © Daniel Karmann/dpa

Der 32-Jährige aus Siegsdorf gehört nicht zum sechsköpfigen Aufgebot des Deutschen Skiverbandes (DSV) für die ersten Stationen in Kuusamo/Finnland (25./26. November) und Lillehammer/Norwegen (2./3. Dezember), das Bundestrainer Stefan Horngacher (54) am Sonntag im Anschluss an die DM in Klingenthal nominierte.

Horngacher setzt für die ersten Springen auf seinen Topmann Karl Geiger (30, Oberstdorf) und Olympiasieger Andreas Wellinger (28, Ruhpolding), hinzu kommen Stephan Leyhe (31, Willingen), Vorjahres-Entdeckung Philipp Raimund (23, Oberstdorf), der deutsche Überraschungs-Meister Martin Hamann (26, Aue) sowie Team-Senior Pius Paschke (33, Kiefersfelden), der mit starken Leistungen im Continental-Cup im Sommer einen zusätzlichen deutschen Quotenplatz erreicht hatte.

Neben Eisenbichler, der schon in der Vorsaison unter großen Leistungsschwankungen litt und zuletzt in der 2015/16 erst verspätet in den Weltcup einstieg, fehlt auch der Team-Olympiadritte Constantin Schmid (23, Oberaudorf) in Horngachers Aufgebot.

In der kommenden Saison steht mit Ausnahme der Skiflug-WM in Bad Mitterndorf (26. bis 28. Januar) keine große Meisterschaft an.