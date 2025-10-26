Raimund gewinnt Sommer Grand Prix in Klingenthal

Klingenthal - Als erster Deutscher nach Andreas Wellinger im Jahre 2013 gewann Skispringer Philipp Raimund (25) wieder die Gesamt-Wertung des Sommer Grand Prix. Beim Finale in der Klingenthaler Vogtland Arena wurde er Zweiter hinter dem überragenden Japaner Ryoyo Kobayashi (28). Das reichte.

Bei viel Wind, aber immer noch regulären Bedingungen setzte Raimund 131 und 136 Meter auf die vogtländischen Matten. Nur Kobayashi flog mit 144 und 134 Metern weiter.

"Natürlich sind Erfolge im Winter wichtiger. Aber als Bester des Sommers in den Olympia-Winter zu gehen, gibt mir Selbstvertrauen", strahlte der 25-Jährige aus Oberstdorf:

"Ich hoffe, ich kann das mitnehmen in die ersten Weltcups der Saison."

Vom 12. bis 14. Dezember wird er mit seinen diesmal enttäuschenden Mannschaftskollegen um Wellinger (26.), Karl Geiger (nicht qualifiziert) und Co. erneut in Klingenthal sein, dann stehen zwei Einzel-Weltcups an.