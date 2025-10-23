Raimund kommt als Führender zum Finale in die Vogtland Arena

Klingenthal - Philipp Raimund (25) sicherte sich beim Sommer Grand Prix in Hinzenbach (Österreich) seinen ersten Einzelsieg in der höchsten Wettkampfkategorie des Skispringens. Er kommt als Gesamtführender zum Finale am Samstag in die Vogtland Arena nach Klingenthal.

Strahlt Philipp Raimund (25) am Wochenende im Vogtland und schnappt sich den Gesamtsieg? © IMAGO/GEPA pictures

Er hat mit nun 410 Zählern die größten Chancen, erstmals die Sommer-Serie zu gewinnen. Mit den beiden Japanern Sakutaro Kobayashi (368) und Naoki Nakamura (315) sowie dem jungen Österreicher Niklas Bachlinger (362) haben noch drei weitere Athleten Chancen auf den Triumph.

Bei den Frauen kommt die Japanerin Nozomi Maruyama (525) als Führende. Sie kann nur noch von Weltmeisterin und Vorjahres-Überfliegerin Nika Prevc (Slowenien/475) überflügelt werden.

Ihr Bruder Domen sorgte in der Vorwoche beim Conti-Cup in Klingenthal für eine Sensation. Er flog am ersten Tag auf 152 Meter - und damit sechs Meter über den Schanzenrekord. Gezählt hat es nicht, Prevc wurde aufgrund eines zu großen Anzuges disqualifiziert.