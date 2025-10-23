Raimund kommt als Führender zum Finale in die Vogtland Arena
Klingenthal - Philipp Raimund (25) sicherte sich beim Sommer Grand Prix in Hinzenbach (Österreich) seinen ersten Einzelsieg in der höchsten Wettkampfkategorie des Skispringens. Er kommt als Gesamtführender zum Finale am Samstag in die Vogtland Arena nach Klingenthal.
Er hat mit nun 410 Zählern die größten Chancen, erstmals die Sommer-Serie zu gewinnen. Mit den beiden Japanern Sakutaro Kobayashi (368) und Naoki Nakamura (315) sowie dem jungen Österreicher Niklas Bachlinger (362) haben noch drei weitere Athleten Chancen auf den Triumph.
Bei den Frauen kommt die Japanerin Nozomi Maruyama (525) als Führende. Sie kann nur noch von Weltmeisterin und Vorjahres-Überfliegerin Nika Prevc (Slowenien/475) überflügelt werden.
Ihr Bruder Domen sorgte in der Vorwoche beim Conti-Cup in Klingenthal für eine Sensation. Er flog am ersten Tag auf 152 Meter - und damit sechs Meter über den Schanzenrekord. Gezählt hat es nicht, Prevc wurde aufgrund eines zu großen Anzuges disqualifiziert.
Arena-Geschäftsführer: "Klingenthal ist eines der Highlights des internationalen Skisprungkalenders"
Am Samstag kann der Weltmeister einen neuen Anlauf nehmen, denn er ist wie ein Großteil der Elite mit am Start: "Klingenthal ist längst mehr als ein fester Bestandteil des Sommer Grand Prix - es ist eines der Highlights des internationalen Skisprungkalenders", nennt Arena-Geschäftsführer Alexander Ziron den Grund.
"Wir freuen uns auf ein Wochenende voller sportlicher Höchstleistungen und großartiger Stimmung." Und wenn es dann noch einen deutschen Gesamtsieger geben sollte, würde es dem die Krone aufsetzen.
Am Freitag stehen das Training und die Quali auf dem Programm. 15.15 Uhr fliegen die Frauen, 19 Uhr die Herren. Am Samstag startet der Tag mit dem Finale der Frauen ab 12.20 Uhr, die Herren springen ab 16.15 Uhr.
Zum Abschluss wartet am Sonntag der Mixed-Team-Wettbewerb. Los geht's 14.45 Uhr.
Titelfoto: IMAGO/GEPA pictures