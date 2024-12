Schon wieder nicht dabei! Eisenbichler fehlt beim Auftakt der Vierschanzentournee

Oberstdorf - Im vergangenen Winter war der Aufschrei groß, als Markus Eisenbichler (33) sich weder für den Weltcup noch die Vierschanzentournee qualifizierte. In diesem Jahr kehrte der sechsmalige Skisprung-Weltmeister in den Weltcup zurück - zum Auftakt der Tournee muss er aber trotzdem zuschauen!

Somit fiel die Entscheidung zwischen Eisenbichler und Philipp Raimund (24) - zugunsten des Letzteren. Ein kleiner Trost für "Eisei": Zumindest beim Neujahresspringen in Garmisch-Partenkirchen darf er als Teil der Nationalen Gruppe an den Start gehen.

Dabei fehlt jedoch ein bekannter Name: Markus Eisenbichler hat erneut den Sprung in den Kader nicht geschafft!

Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher (55) musste eine schwierige Entscheidung treffen. © Philipp Schmidli/KEYSTONE/dpa

"Leider mussten wir unser Starterfeld im Weltcup von sieben auf sechs Springer reduzieren", erklärte Bundestrainer Stefan Horngacher (55).

"Markus Eisenbichler, der im Rahmen der internen Ausscheidung beim Weltcup in Engelberg Philipp Raimund unterlag, greift in Garmisch-Partenkirchen wieder ins Wettkampfgeschehen ein. Markus startet dort in der Nationalen Gruppe."

"In Oberstdorf darf ich nicht mitspringen, da blutet mir natürlich das Herz", erklärte der 33-Jährige selbst bei BR24 über seine erneute Ausbootung.

Er müsse die Entscheidung der Trainer akzeptieren und wisse, dass er in letzter Zeit einfach zu inkonstant gesprungen sei. Insgesamt sei das Tournee-Aus für ihn aber zu verkraften, "weil in der aktuellen Form weiß ich, dass ich die Tournee nicht gewinne".