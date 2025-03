Wende im Skisprung-Skandal: Bekommt Andreas Wellinger jetzt WM-Gold?

Andreas Wellinger (29, l.) hatte von der Normalschanze bei der WM Silber hinter dem mittlerweile suspendierten Marius Lindvik (26, r.) gewonnen. © Hendrik Schmidt/dpa

Der Bayer hatte von der Normalschanze hinter Marius Lindvik (26) Silber geholt. Schnell wurde klar, dass nicht nur er möglicherweise um den WM-Titel, sondern Karl Geiger (32) auch um Bronze betrogen wurde.

Jetzt macht Skisprung-Boss Sandro Pertile (56) den beiden Hoffnungen. Der Rennleiter sagte der dpa: "Wir wussten an dem Samstagabend nicht, was passiert ist. Man muss die ganze Situation verstehen und verstehen, wann diese Manipulation angefangen hat. Die Entscheidungen werden dann sehr konsequent sein", kündigte der Italiener an.

Nachdem ein Video während der WM im Netz aufgetaucht war, wie in den Anzügen der Norweger ein Band eingenäht wurde, das die Tragfläche in der Luft vergrößern soll, wurden Lindvik und Johann André Forfang (29) sofort für den Wettbewerb von der Großchance aus dem Verkehr gezogen. Mittlerweile sind die beiden sogar vom Internationalen Verband (FIS) suspendiert worden.

Norwegens Sportdirektor Jan Erik Aalbu (61) hatte nur einen Tag nach Bekanntwerden des Videos die Vorwürfe eingeräumt. Die Frage ist allerdings, wie lange die Nation bereits mit dieser Methode gearbeitet hat.