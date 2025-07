Im Olympia-Winter gestrichen! Endgültiges Aus für Prestige-Wettbewerb im Skispringen?

Skisprung-Direktor Sandro Pertile (56) gibt das vorläufige Aus der Raw Air bekannt. © Daniel Karmann/dpa

In den ursprünglichen Entwürfen für die Saison 2025/26 war die Raw Air noch vertreten, im offiziellen Kalender fehlt die norwegische Antwort auf die Vierschanzentournee jedoch.

FIS-Renndirektor Sandro Pertile (56) bestätigte das Aus der Tour jetzt: "Im Jahr 2026 wird es keine Raw Air geben. Wir wollen uns auf weniger Wettbewerbe konzentrieren und das Interesse und den Wert dieser Veranstaltungen erhöhen", sagte der Italiener beim Portal skijumping.pl.

Von den ursprünglich einmal geplanten Wettkämpfen wurde das Springen in Trondheim gestrichen, Oslo und Vikersund bleiben dem Weltcup-Zirkus allerdings als normale Standorte ohne Gesamtwertung erhalten.

"Wir glauben, dass sowohl in Oslo als auch in Vikersund der Wettbewerb attraktiver sein kann", erklärte Pertile. Besonders in Vikersund ist das nötig: Im vergangenen Winter schrieb der Standort mit der größten Flugschanze der Welt tiefrote Zahlen.