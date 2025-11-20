Neuerung stößt Skisprung-Ikone sauer auf: "Muss sofort wieder wechseln"

Toggenburg (Schweiz) - Im Februar könnte der Schweizer Skispringer Simon Ammann (44) seine sage und schreibe achten Olympischen Spiele bestreiten. Eine Sache ist dann aber auf jeden Fall anders - sehr zum Unmut des zweimaligen Doppel-Olympiasiegers.

Simon Ammann (44) ist mit der neuen Wettkampf-Gestaltung bei den Olympischen Spielen nicht einverstanden. © Daniel Karmann/dpa

Bei den Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina wird der klassische Teamwettbewerb, bei dem vier Sportler jeder Nation als Mannschaft an den Start gehen, nämlich gestrichen und stattdessen durch das noch relativ junge Super-Team-Format ersetzt.

Hier treten allerdings nur noch zwei Athleten pro Nation an, dafür gibt es einen Durchgang mehr als zuvor. Den zweiten Durchgang bestreiten dann noch die besten zwölf Mannschaften, die besten acht den letzten.

Für Ammann hat der Super-Team-Wettbewerb mit einem Teamgedanken allerdings wenig zu tun.

"Für den Teamgedanken ist es schöner, zu viert an den Start gehen. Das muss sofort wieder wechseln. Ich sehe keinen Vorteil", zitiert Blick den 44-Jährigen, der am Wochenende in seine 29. Weltcupsaison startet: "Diesen Beschluss kritisiere ich stark. Ich finde das enorm schade."