Skisprung-Ass stellt sich hinter ungeliebten Nationaltrainer: "Dann nehmen wir ihn"

Stefan Kraft (30) hat sich hinter Norwegens Skisprung-Nationaltrainer Alexander Stöckl (50, nicht im Bild) gestellt. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Olympiasieger und Skisprung-Superstar Stefan Kraft (30) würde liebend gern mit dem 50-jährigen Coach zusammenarbeiten, wie er am Rande des Raw Air am Holmenkollen im Interview mit dem NRK verriet.

"Er ist ein guter Mann. Ich denke, er ist einer der Besten im Skispringen. Er hat hier in Norwegen viel erreicht", schwärmte der Dreifach-Weltmeister.

Anschließend bot er Stöckl die Heimkehr zum ÖSV an: "Wenn sie ihn nicht wollen, dann nehmen wir ihn", so der zweifache Gesamtweltcup-Sieger.

Die norwegischen Skispringer hatten sich vor wenigen Wochen mit einem offenen Brief an den nationalen Skiverband gewandt, darin ihren Trainer scharf kritisiert und ihn zum Rücktritt aufgefordert. Als Grund für die Meuterei nannten die Athleten die zu harte Gangart des Tirolers.

Stöckl kam der Aufforderung allerdings nicht nach, sein Vertrag läuft noch bis 2026. Der derzeit laufenden Raw Air Tour bleibt er trotzdem fern.

"Wir respektieren, dass es für einige Athleten hinderlich sein kann, wenn ich meine Rolle vor Ort wahrnehme. In Zusammenarbeit mit dem Team werde ich von zu Hause aus so gut wie möglich dazu beitragen, dass die Tour ein Erfolg wird", hieß es dazu in einem Statement des Trainers.