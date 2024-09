Er macht Schluss: Olympiasieger beendet seine Karriere aus traurigem Grund

Daniel Andre Tande (30) beendet seine erfolgreiche Karriere. © GABRIEL MONNET / AFP

Denn 2021 erlebte er im slowenischen Planica einen absoluten Horrorsturz. Am 25. März verlor er nach dem Absprung das Gleichgewicht, knallte hart auf dem Hang auf. Es waren schlimme Bilder, wie der Athlet anschließend bewusstlos den Hang hinab rutschte und regungslos liegen blieb.

Bis heute hat er sich vor allem mental von diesem schlimmen Erlebnis nicht erholt. In einem Video, in dem er am Mittwoch seinen Rücktritt verkündete, erklärte er: "Ich habe lange darüber nachgedacht, aber musste erkennen, dass das Springen bei mir mittlerweile mehr Angst als Freude auslöst. Und ich habe immer gesagt, dass es an einem solchen Punkt dann Zeit ist, auf Wiedersehen zu sagen."

Der kleine Film, der auf Instagram gepostet wurde, entstand am Fuße des legendären Holmenkollen. Sichtlich emotional angegriffen schob er vornweg: "Ich habe immer noch mit den Nachwirkungen meines Sturzes zu kämpfen."

Noch auf der Schanze in Slowenien musste er notärztlich versorgt und beatmet werden. Ein Hubschrauber flog ihn anschließend in ein Krankenhaus nach Ljubljana. Weil der Druck in seinem Gehirn immer weiter anstieg, musste er in ein künstliches Koma versetzt werden.