Vierschanzen-Tournee im Ticker: Alle fünf DSV-Adler schaffen Bischofshofen-Quali!

Vierschanzentournee im Ticker: Qualifikation geglückt! Alle fünf DSV-Adler sind am morgigen Dienstag im Wettkampf dabei.

Von Ivan Simovic, Florian Mentele, Aliena Rein

Deutschland/Österreich - Auch zum Jahreswechsel macht das Skispringen keine Pause. Stattdessen wartet mit der Vierschanzentournee ein absolutes Highlight!

Am Sonntag durchbrach der Japaner Ren Nikaido (24) die Dominanz von Domen Prevc (26) und schnappte sich den Sieg auf dem Bergisel. Der Slowene wird also nicht alle vier Wettkämpfe gewinnen, konnte seine Führung in der Gesamtwertung vor dem Tournee-Finale in Bischofshofen (5. bis 6. Januar) aber trotzdem ausbauen. Damit hält er den Goldenen Adler nun schon fast in den Händen.

Als bester Deutscher überzeugte Felix Hoffmann mit dem fünften Platz, den er auch in der großen Tabelle hält. Auf den nächsten DSV-Triumph nach Sven Hannawald 2002 müssen die hiesigen Fans aber wohl noch mindestens ein Jahr warten.

Alle wichtigen Infos zur 74. Vierschanzentournee findet Ihr im TAG24-Liveticker.

5. Januar, 17.50 Uhr: Domen Prevc gewinnt Qualifikation in Bischofshofen

Als letzter Starter der Qualifikation erreicht Dominator Domen Prevc (26) 140 Meter und übertrumpft so die gesamte Konkurrenz.

Mit diesem eindrucksvollen Sprung gewinnt der 26-jährige Slowene die Qualifikation zum vierten und letzten Springen auf der Paul-Außenleitner-Schanze in Bischofshofen klar, setzt nach Siegen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen sowie Platz zwei in Innsbruck ein mehr als deutliches Zeichen für seine Favoritenrolle für das große Finale am morgigen Dienstag, bei dem auch alle fünf DSV-Adler an den Start gehen werden.

Domen Prevc (26) gewinnt auch die Qualifikation von Bischofshofen ohne Probleme.
Domen Prevc (26) gewinnt auch die Qualifikation von Bischofshofen ohne Probleme.  © Daniel Karmann/dpa

5. Januar, 17.41 Uhr: Philipp Raimund überzeugt mit 136-Meter-Sprung

Mit 136 Metern katapultiert sich Philipp Raimund (25) nach vorne.

Die Landung sitzt, mit dem Daumen nach oben sichert er sich fürs Erste den vierten Platz.

5. Januar, 17.37 Uhr: DSV-Springer Hoffmann springt in die Top Ten

Felix Hoffmann (28) springt als vorletzter Deutscher.

Mit Rückenwind kommt er auf 128,5 Meter, erreicht lediglich Rang sieben. Der Traum vom Podest rückt damit in weite Ferne, ist aber dennoch möglich.

5. Januar, 17.16 Uhr: Pius Paschke segelt auf 126,5 Meter

Nun darf auch endlich Pius Paschke (35) fliegen!

Der gebürtige Münchener landet nach 126,5 Metern, was locker für die Teilnahme am Abschlussspringen reichen sollte.

Jetzt fehlen nur noch Felix Hoffmann (28) und Philipp Raimund (25) im deutschen Team.

5. Januar, 17.12 Uhr: Andreas Wellinger landet auf Rang fünf

Mit hoher Geschwindigkeit donnert DSV-Springer Andreas Wellinger (30) die Piste hinab, kommt auf 128,5 Meter.

Der Deutsche belegt damit vorerst Rang fünf im Durchgang.

5. Januar, 16.57 Uhr: Karl Geiger springt als erster Deutscher von der Schanze

Karl Geiger (32) ist als erster deutscher Springer in der Qualifikation von Bischofshofen dran.

Mit 117,5 Metern reicht sein Ergebnis voraussichtlich für die morgige Teilnahme aus. Trotzdem wirkt der 32-Jährige nach der Landung unzufrieden, schüttelt den Kopf.

DSV-Springer Karl Geiger (32) kommt auf 117,5 Meter.
DSV-Springer Karl Geiger (32) kommt auf 117,5 Meter.  © Daniel Karmann/dpa

5. Januar, 13.35 Uhr: Felix Hoffmann berichtet von Moment, als Bindung am Balken hängen bleibt

Felix Hoffmann zeigte in Innsbruck mit Platz fünf das nächste gute Springen. Dabei war er zuvor sogar mit dem Schuh am Balken hängen geblieben - ein Moment, in dem ihm das Herz in die Hose rutschte, wie er in seiner sport.de-Kolumne zugab.

Es sei "die Schrecksekunde der Saison" gewesen, schrieb der deutsche Senkrechtstarter: "Ich blieb beim Balkenloslassen im zweiten Durchgang mit dem Schuh hinten am Balken hängen und dies hätte natürlich delikat werden können."

Der 28-Jährige schilderte, was in diesem Moment in seinem Kopf vorging: "In Sekundenbruchteilen huschten die Gedanken durch den Kopf: Hat die Bindung etwas abbekommen? Ist sie beschädigt, geöffnet, oder ist alles in Ordnung? Eine offene Bindung während des Flugs kann natürlich verheerende Folgen haben."

Doch er habe den Gedanken weggedrückt und sich auf den Sprung fokussiert, der dann auch funktionierte - im Auslauf habe er dann endlich "auspusten" können, schließlich sei alles gut gegangen.

Felix Hoffmann (28) erlebte im zweiten Durchgang etwas, das kein Skispringer erleben möchte.
Felix Hoffmann (28) erlebte im zweiten Durchgang etwas, das kein Skispringer erleben möchte.  © Daniel Karmann/dpa

5. Januar, 9 Uhr: Halvor Egner Granerud attackiert Veranstalter am Bergisel

Für den Norweger Halvor Egner Granerud war der Sonntag in Innsbruck ein komplett gebrauchter Tag - nach mehreren Zwischenfällen griff er den Veranstalter heftig an.

Mehr zum Thema lest Ihr hier: "Skisprung-Star tobt nach Innsbruck: 'Wünsche Veranstalter alles Schlechte'"

4. Januar, 15.46 Uhr: Die Ergebnisse in der Übersicht

Kein Durchmarsch von Domen Prevc! Der Slowene wird also nicht alle vier Springen gewinnen, baut seine Führung in der Gesamtwertung gegenüber Jan Hörl auf Platz zwei aber trotzdem aus. DSV-Adler Felix Hoffmann festigt hingegen Platz fünf.

1. Ren Nikaido (Japan, 276,50)

2. Domen Prevc (Slowenien, 276,00)

3. Stephan Embacher (Österreich, 275,8)

4. Jan Hörl (Österreich, 269,6)

5. Felix Hoffmann (Deutschland, 267,2)

Philipp Raimund landete am Ende auf dem 12. Platz (247,4), Pius Paschke wurde 28. (225,4).

Ren Nikaido hat in Innsbruck die Prevc-Dominanz gebrochen.
Ren Nikaido hat in Innsbruck die Prevc-Dominanz gebrochen.  © Daniel Karmann/dpa

4. Januar, 15.32 Uhr: Domen Prevc geschlagen, Ren Nikaido gewinnt in Innsbruck

Das Bergiselspringen geht an Ren Nikaido! Der Japaner springt mit 128 Metern auf den ersten Rang, nachdem Jan Hörl mit 126 Metern noch gescheitert war.

Anschließend macht es Stephan Embacher noch einmal spannend, landet am Ende aber hinter Prevc nur auf Rang drei. Felix Hoffmann wird somit Fünfter.

Titelfoto: Daniel Karmann/dpa

