Vierschanzen-Tournee im Ticker: Das große Finale steht an! Wer sichert sich den Goldenen Adler?

Vierschanzentournee im Ticker: Die 74. Vierschanzentournee endet am heutigen Dienstagnachmittag in Bischofshofen.

Von Ivan Simovic, Florian Mentele, Aliena Rein

Deutschland/Österreich - Auch zum Jahreswechsel macht das Skispringen keine Pause. Stattdessen wartet mit der Vierschanzentournee ein absolutes Highlight!

Mit dem vierten und letzten Springen am Dienstagnachmittag auf der Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen wird der Gesamtsieger ermittelt.

Domen Prevc (26) scheint dabei kaum noch einholbar, denn der Slowene liegt 41,4 Punkte vor dem Österreicher Jan Hörl (27).

Alle wichtigen Infos zur 74. Vierschanzentournee findet Ihr im TAG24-Liveticker.

6. Januar, 16.42 Uhr: Andreas Wellinger muss sich Rok Oblak geschlagen geben

Rok Oblak (24, Slowenien) triumphiert mit 125,5 Metern gegen Andreas Wellinger (30).

Der DSV-Adler erreicht nur 120,5 Meter. Damit bleibt dem 30-jährigen Deutschen nur noch die Hoffnung auf die Lucky-Loser-Liste.

6. Januar, 16.32 Uhr: Freilos für DSV-Adler Paschke

Ausfall vor dem Start: Der Japaner Yukiya Sato (30) kann krankheitsbedingt nicht antreten.

Pius Paschke (25) eröffnet damit als Erster das Dreikönigsspringen und ist automatisch für den zweiten Durchgang qualifiziert.

DSV-Adler Pius Paschke (25) steht im Finale.
6. Januar, 16.15 Uhr: Finale der Vierschanzentournee in Bischofshofen

Die 74. Vierschanzentournee endet am heutigen Dienstagnachmittag in Bischofshofen.

Auf der Paul-Außerleitner-Schanze fällt ab 16.30 Uhr die Entscheidung über den Gesamtsieg.

Haushoher Favorit ist der Slowene Domen Prevc (26), der aktuell über 40 Punkte Vorsprung hat und damit die Nachfolge des Österreichers Daniel Tschofenig (23) antreten könnte.

6. Januar, 6.53 Uhr: Sorgen um deutsches Top-Duo?

Vor dem abschließenden Springen in Bischofshofen haben ausgerechnet die beiden deutschen Top-Springer Felix Hoffmann (Gesamt-Fünfter) und Philipp Raimund (Gesamt-Siebter) mit Problemen zu kämpfen.

Hoffmann ließ vor der Qualifikation für das Dreikönigsspringen das erste Training mit Kniebeschwerden aus und erzählte im Anschluss bei Eurosport: "Mein Knie zwickt ein bisschen. Wir wollten so wenig Reiz wie möglich draufgeben, damit wir die Tournee noch ordentlich zu Ende bringen."

Schon während der letzten paar Springen habe er Schmerzen gespürt, er denke sogar darüber nach, nach der Tournee eine Wettkampfpause einzulegen.

Auch Raimund klagte am Tag nach dem Springen in Innsbruck, wo er mit voller Wucht in die Bande im Auslauf geprallt war, über Schmerzen, bei ihm ist es die rechte Hüfte. "Zuletzt hatte ich das im Griff. Aber mein Flug in die Bande hat leider zu ein paar Problemen geführt", erklärte der 25-Jährige.

Bundestrainer Stefan Horngacher hat derweil ein paar Sorgenfalten angesichts der Beschwerden seiner besten Athleten: "Wir haben ein paar Verluste", sagte der Österreicher. Das Vorgehen bei Hoffmann sei jedoch ärztlich abgestimmt: "Es gibt einen Plan, wie es weiter geht. Für morgen sollte das kein Problem sein, aber er hat schon Schmerzen."

Der bestplatzierte deutsche Skispringer der Vierschanzentournee, Felix Hoffmann, springt aktuell unter Schmerzen.
5. Januar, 17.50 Uhr: Domen Prevc gewinnt Qualifikation in Bischofshofen

Als letzter Starter der Qualifikation erreicht Dominator Domen Prevc (26) 140 Meter und übertrumpft so die gesamte Konkurrenz.

Mit diesem eindrucksvollen Sprung gewinnt der 26-jährige Slowene die Qualifikation zum vierten und letzten Springen auf der Paul-Außenleitner-Schanze in Bischofshofen klar, setzt nach Siegen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen sowie Platz zwei in Innsbruck ein mehr als deutliches Zeichen für seine Favoritenrolle für das große Finale am morgigen Dienstag, bei dem auch alle fünf DSV-Adler an den Start gehen werden.

Domen Prevc (26) gewinnt auch die Qualifikation von Bischofshofen ohne Probleme.
5. Januar, 17.41 Uhr: Philipp Raimund überzeugt mit 136-Meter-Sprung

Mit 136 Metern katapultiert sich Philipp Raimund (25) nach vorne.

Die Landung sitzt, mit dem Daumen nach oben sichert er sich fürs Erste den vierten Platz.

5. Januar, 17.37 Uhr: DSV-Springer Hoffmann springt in die Top Ten

Felix Hoffmann (28) springt als vorletzter Deutscher.

Mit Rückenwind kommt er auf 128,5 Meter, erreicht lediglich Rang sieben. Der Traum vom Podest rückt damit in weite Ferne, ist aber dennoch möglich.

5. Januar, 17.16 Uhr: Pius Paschke segelt auf 126,5 Meter

Nun darf auch endlich Pius Paschke (35) fliegen!

Der gebürtige Münchener landet nach 126,5 Metern, was locker für die Teilnahme am Abschlussspringen reichen sollte.

Jetzt fehlen nur noch Felix Hoffmann (28) und Philipp Raimund (25) im deutschen Team.

5. Januar, 17.12 Uhr: Andreas Wellinger landet auf Rang fünf

Mit hoher Geschwindigkeit donnert DSV-Springer Andreas Wellinger (30) die Piste hinab, kommt auf 128,5 Meter.

Der Deutsche belegt damit vorerst Rang fünf im Durchgang.

5. Januar, 16.57 Uhr: Karl Geiger springt als erster Deutscher von der Schanze

Karl Geiger (32) ist als erster deutscher Springer in der Qualifikation von Bischofshofen dran.

Mit 117,5 Metern reicht sein Ergebnis voraussichtlich für die morgige Teilnahme aus. Trotzdem wirkt der 32-Jährige nach der Landung unzufrieden, schüttelt den Kopf.

DSV-Springer Karl Geiger (32) kommt auf 117,5 Meter.
5. Januar, 13.35 Uhr: Felix Hoffmann berichtet von Moment, als Bindung am Balken hängen bleibt

Felix Hoffmann zeigte in Innsbruck mit Platz fünf das nächste gute Springen. Dabei war er zuvor sogar mit dem Schuh am Balken hängen geblieben - ein Moment, in dem ihm das Herz in die Hose rutschte, wie er in seiner sport.de-Kolumne zugab.

Es sei "die Schrecksekunde der Saison" gewesen, schrieb der deutsche Senkrechtstarter: "Ich blieb beim Balkenloslassen im zweiten Durchgang mit dem Schuh hinten am Balken hängen und dies hätte natürlich delikat werden können."

Der 28-Jährige schilderte, was in diesem Moment in seinem Kopf vorging: "In Sekundenbruchteilen huschten die Gedanken durch den Kopf: Hat die Bindung etwas abbekommen? Ist sie beschädigt, geöffnet, oder ist alles in Ordnung? Eine offene Bindung während des Flugs kann natürlich verheerende Folgen haben."

Doch er habe den Gedanken weggedrückt und sich auf den Sprung fokussiert, der dann auch funktionierte - im Auslauf habe er dann endlich "auspusten" können, schließlich sei alles gut gegangen.

Felix Hoffmann (28) erlebte im zweiten Durchgang etwas, das kein Skispringer erleben möchte.
5. Januar, 9 Uhr: Halvor Egner Granerud attackiert Veranstalter am Bergisel

Für den Norweger Halvor Egner Granerud war der Sonntag in Innsbruck ein komplett gebrauchter Tag - nach mehreren Zwischenfällen griff er den Veranstalter heftig an.

Mehr zum Thema lest Ihr hier: "Skisprung-Star tobt nach Innsbruck: 'Wünsche Veranstalter alles Schlechte'"

