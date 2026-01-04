Vierschanzen-Tournee im Ticker: Prevc geschlagen! Nikaido siegt in Innsbruck, Hoffmann Fünfter

Vierschanzentournee im Ticker: Ren Nikaido hat die Dominanz von Domen Prevc am Sonntag beim Bergiselspringen in Innsbruck gebrochen.

Von Florian Mentele, Aliena Rein

Deutschland/Österreich - Auch zum Jahreswechsel macht das Skispringen keine Pause. Stattdessen wartet mit der Vierschanzentournee ein absolutes Highlight!

Am Sonntag durchbrach der Japaner Ren Nikaido (24) die Dominanz von Domen Prevc (26) und schnappte sich den Sieg auf dem Bergisel. Der Slowene wird also nicht alle vier Wettkämpfe gewinnen, konnte seine Führung in der Gesamtwertung vor dem Tournee-Finale in Bischofshofen (5. bis 6. Januar) aber trotzdem ausbauen. Damit hält er den Goldenen Adler nun schon fast in den Händen. Als bester Deutscher überzeugte Felix Hoffmann mit dem fünften Platz, den er auch in der großen Tabelle hält. Auf den nächsten DSV-Triumph nach Sven Hannawald 2002 müssen die hiesigen Fans aber wohl noch mindestens ein Jahr warten. Alle wichtigen Infos zur 74. Vierschanzentournee findet Ihr im TAG24-Liveticker.

4. Januar, 15.46 Uhr: Die Ergebnisse in der Übersicht

Kein Durchmarsch von Domen Prevc! Der Slowene wird also nicht alle vier Springen gewinnen, baut seine Führung in der Gesamtwertung gegenüber Jan Hörl auf Platz zwei aber trotzdem aus. DSV-Adler Felix Hoffmann festigt hingegen Platz fünf. 1. Ren Nikaido (Japan, 276,50) 2. Domen Prevc (Slowenien, 276,00) 3. Stephan Embacher (Österreich, 275,8) 4. Jan Hörl (Österreich, 269,6) 5. Felix Hoffmann (Deutschland, 267,2) Philipp Reimund landete am Ende auf dem 12. Platz (247,4), Pius Paschke wurde 28. (225,4).

Ren Nikaido hat in Innsbruck die Prevc-Dominanz gebrochen. © Daniel Karmann/dpa

4. Januar, 15.32 Uhr: Domen Prevc geschlagen, Ren Nikaido gewinnt in Innsbruck

Das Bergiselspringen geht an Ren Nikaido! Der Japaner springt mit 128 Metern auf den ersten Rang, nachdem Jan Hörl mit 126 Metern noch gescheitert war. Anschließend macht es Stephan Embacher noch einmal spannend, landet am Ende aber hinter Prevc nur auf Rang drei. Felix Hoffmann wird somit Fünfter.

4. Januar, 15.25 Uhr: Domen Prevc liefert ab

Die deutsche Führung hält leider nicht lange, denn Domen Prevc reichen 128 Meter zum zwischenzeitlichen Platz eins. Den Sieg in Innsbruck hat er damit aber noch lange nicht im Sack.

4. Januar, 15.21 Uhr: Felix Hoffmann übernimmt die Führung!

130,5 Meter setzt Felix Hoffmann im Finale auf die Schanze, obwohl er oben am Balken sogar zunächst hängen geblieben war. Das bedeutet vorerst die Führung, während "Oh, wie ist das schön"-Gesänge in Innbsruck ertönen.

4. Januar, 15.19 Uhr: Philipp Reimund lässt federn

Philipp Reimund ist der zweite DSV-Adler im Finale, er springt mit 125 Metern einen weniger als in Durchgang eins und bleibt so auch hinter Kobayashi und Forfang zurück. Die Top zehn werden für den Göppinger damit schwer.

4. Januar, 14.54 Uhr: Pius Paschke ist nicht zufrieden

Als erster Deutscher im zweiten Durchgang hebt Pius Paschke ab, er springt aber nur auf 118 Meter und winkt enttäuscht ab. Damit dürfte der Münchner keine Plätze aufholen können. "Ich habe mich jetzt bisschen geärgert", sagte er anschließend am ZDF-Mikrofon. "Ich bin davon überzeugt, dass die Idee die richtige ist, aber mir fehlt gerade etwas im Wettkampf, um die Idee dann auch umzusetzen."

4. Januar, 14.39 Uhr: Domen Prevc nur Vierter, Felix Hoffmann und Philipp Reimund weiter stark

Der erste Durchgang ist im Sack - und hatte einige Überraschungen parat! Prevc (137,30), der bislang noch keinen Durchgang - bis auf die Quali gestern - nicht gewonnen hat, landete hinter den punktgleichen Stefan Embacher aus Österreich und Ren Nikaido aus Japan (beide 139,80) sowie Jan Hörl (138,7) nur auf Rang vier. Bei den Deutschen konnten Felix Hoffmann (130,00) und Philipp Reimund (126,4) mit den Plätzen sechs und zehn erneut überzeugen, Alexander Geiger (114,00) schaffte es über die Lucky-Loser-Wertung noch gerade so ins Finale, während Karl Geiger (111,00) und Andreas Wellinger (110,00) weniger Glück hatten. Besonders bitter: Wellinger gelang mit 120 Metern eigentlich ein guter Sprung, doch bei der Landung rutschte ihm ein Skier weg, was letztlich das Aus bedeutete.

Felix Hoffmann steht nach dem ersten Durchgang auf Platz sechs. © Daniel Karmann/dpa

4. Januar, 13.53 Uhr: Domen Prevc setzt sich locker durch, Philipp Reimund im Finale

Prevc hat in seinem Duell gegen Valentin Foubert aus Frankreich keine Probleme und springt mit 129,5 Metern in den zweiten Durchgang. Foubert schiebt sich mit 120,5 Metern auf Rang zwei der Lucky Loser hinter Pius Paschke, der sich zuvor bereits knapp gegen den Schweizer Gregor Deschwanden geschlagen geben musste. Kurz darauf ist Philipp Reimund gegen Felix Trunz dran, dessen 119 Meter er mit 126 Metern locker überfliegt und vorerst auf Platz vier landet.

4. Januar, 13.30 Uhr: Vorentscheidung in Innsbruck?

Die dritte Station der Vierschanzentournee gilt traditionell als Fingerzeig für den Gesamtsieg. Wer in Innsbruck gewinnt, stemmt kurz darauf in Bischofshofen nicht selten den Goldadler in die Luft. Das könnte heute in wenigen Momenten auch für Domen Prevc gelten. Der Slowene hat die ersten beiden Springen der Tournee für sich entschieden und geht mit einem Vorsprung von etwa 20 Metern auf dem Bergisel in den Wettkampf. Sein ärgster Verfolger ist der Österreicher Jan Hörl auf Platz zwei, der allerdings die Qualifikation in Innsbruck auf Platz eins abschloss. Dort erlebte Prevc bei schwierigen Windverhältnissen seinen ersten Rückschlag. Vielleicht kann ihn gleich aber auch ein deutscher Springer ärgern, denn Felix Hoffmann schaffte es gestern auf einen starken fünften Platz. Er bekommt es jetzt im K.o.-Duell mit dem Italiener Alex Insam zu tun.

Macht Domen Prevc heute schon fast alles klar? © Georg Hochmuth/APA/dpa

4. Januar, 12.21 Uhr: Olympiasieger Marius Lindvik bricht Vierschanzentournee ab

Kurz vor dem dritten Wettkampf der Vierschanzentournee in Innsbruck hat ein ehemaliger Top-Springer die Reißleine gezogen: Marius Lindvik (27) reist zurück in seine norwegische Heimat und verzichtet auf eine Teilnahme in Bischofshofen. Die Qualifikation für das heutige Bergiselspringen hatte der 27-Jährige als 51. am Samstag denkbar knapp verpasst. "Es ist so schlimm, dass es mir peinlich ist. Ich habe keine Ahnung, warum das passiert. Es ist einfach nur ärgerlich", schimpfte er anschließend beim "Dagbladet" über seine Leistung.

Marius Lindvik (27) springt in Bischofshofen nicht mehr mit. © Daniel Karmann/dpa

3. Januar, 16.25 Uhr: So lief die Qualifikation in Innsbruck für die DSV-Adler

Die dritte Station der 74. Vierschanzentournee führt die Athleten zum Bergiselspringen nach Innsbruck, wo sich am Samstag alle fünf Deutschen für das Finale der besten 50 qualifizieren konnten. Dort treten sie am Sonntag ab 13.30 Uhr in K.o.-Duellen an. Bester DSV-Adler in der Qualifikation war Felix Hoffmann (28, 5. Platz), der es nun mit Alex Insam (28, 46.) aus Norwegen zu tun bekommt. Philipp Raimund (25, 16.) tritt gegen den Schweizer Felix Trunz (19, 35.) an, Pius Paschke (35, 23.) gegen dessen Landsmann Gregor Deschwanden (34, 28.). Karl Geiger (32, 39.) trifft auf Rok Oblak (24, 12.) aus Slowenien und Andreas Wellinger (30), der es als 50. gerade so ins Finale schaffte, springt gegen Quali-Sieger Jan Hörl (27) aus Österreich. Der bisherige Tournee-Dominator Domen Prevc (26) musste hingegen einen herben Rückschlag hinnehmen und sprang bei schwierigen Windverhältnissen mit 112,0 Metern nur auf den 30. Platz.

Felix Hoffmann (28) landete bei der Quali in Innsbruck als bester Deutscher auf dem 5. Platz. © Daniel Karmann/dpa

2. Januar, 19.20 Uhr: Slowenien gibt Erklärung zu Timi Zajc ab

Zweimal wurde Timi Zajc (25) bei der Vierschanzentournee bereits wegen eines fehlerhaften Anzugs disqualifiziert, doch jetzt beteuert sein Verband, dass vielmehr das Messverfahren schuld gewesen sei. "Zajc hat diesen Anzug genutzt, weil er die Vorgaben bei der Messung vor dem Springen erfüllt hat", erklärte Sloweniens Skisprung-Boss Gorazd Pogorelcnik gegenüber der Nachrichtenagentur STA. Die Messungen des Weltverbandes FIS ergaben dann aber Abweichungen, der Anzug war drei bzw. vier Millimeter zu groß. Laut Pogorelcnik waren "höchstwahrscheinlich Wetterbedingungen oder natürliche Einflüsse wie Feuchtigkeit oder Temperatur" für die Veränderungen verantwortlich. Darauf wolle man in Zukunft vermehrt achten. Gegen die Disqualifikation in Garmisch-Partenkirchen hat der Verband inzwischen Einspruch eingelegt, weil die Messung dort nicht wie gewohnt danach, sondern schon davor durchgeführt wurde.

Timi Zajc (25) beim Springen in Garmisch-Partenkirchen. © Daniel Karmann/dpa

1. Januar, 16.09 Uhr: Kein Podium für DSV-Adler

Ein turbulenter zweiter Durchgang endet mit dem nächsten Sieg von Domen Prevc! Der Slowene ließ sich auch von schwierigen Windbedingungen nicht aus der Ruhe bringen und gewann das Neujahrsspringen mit Weiten von 143 und 141 Metern deutlich vor den beiden Österreichern Jan Hörl (141/131,5 Meter) und Stefan Embacher (134/141,5 Meter). Während viele Konkurrenten um Hoffmann und Raimund herum bei starkem Rückenwind zurückfielen, trotzten die Deutschen den wechselnden Bedingungen und verloren im zweiten Durchgang jeweils nur eine Position an den Japaner Ryoyu Kobayashi, der mit einem Satz auf 141 Meter gleich sechs Plätze nach oben kletterte. Pius Paschke machte zwei Plätze gut und landete schlussendlich auf dem 21. Platz. In der Gesamtwertung befinden sich Hoffmann und Raimund auf den Rängen vier und sechs und bleiben damit in Schlagdistanz zum Gesamtpodium.

Philipp Raimund belegte am Ende den siebten Rang in Garmisch-Partenkirchen. © Matthias Schrader/AP/dpa

1. Januar, 15.23 Uhr: Zweiter Durchgang läuft

Das ging schneller als gedacht! Die Probleme mit dem Aufzug sind behoben, die Sportler können normal die Schanze hochfahren. Der Kanadier MacKenzie Boyd-Clowes, der durch die Disqualifikation von Timmi Zajc unabhängig von seiner Weite weiterkam, eröffnet den zweiten Durchgang.