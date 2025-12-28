Vierschanzen-Tournee im Ticker: Geiger-Debakel in Oberstdorf! Lokal-Matador scheitert in Quali

Vierschanzentournee im Ticker: Herbe Enttäuschung für Karl Geiger! Der fünffache Weltmeister scheitert in Oberstdorf schon in der Qualifikation.

Von Aliena Rein

Deutschland/Österreich - Nach Weihnachten ist vor der Vierschanzentournee! Am Sonntag startet das jährliche Skisprung-Highlight und wie jedes Jahr stellt sich die Frage: Können die DSV-Adler endlich den Fluch brechen und zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahrzehnten den Gesamtsieg holen?

Die erfolgreichsten Deutschen der vergangenen Jahre, Andreas Wellinger (30) und Karl Geiger (32), befinden sich zwar in der Formkrise, dafür springen aktuell Philipp Raimund (25) und Felix Hoffmann (28) in die Bresche. Sie reisen mit zahlreichen Podesten, aber noch ohne Sieg in diesem Winter zum ersten Springen nach Oberstdorf - gelingt dort die Wende? Alle wichtigen Infos zur 74. Vierschanzentournee findet Ihr im TAG24-Liveticker.

28. Dezember, 17.42 Uhr: Karl Geiger scheitert schon in der Qualifikation von Oberstdorf

Herbe Enttäuschung für Karl Geiger! Der fünffache deutsche Weltmeister bekommt seine Formkrise nicht in den Griff und scheitert auf seiner Heim-Schanze in Oberstdorf tatsächlich schon in der Qualifikation. Beim Sieg des Slowenen Domen Prevc (139,5 Meter) landete Geiger schon nach 106,5 Metern und belegte damit nur den 53. Platz - nur die besten 50 nehmen am Auftaktspringen am Montag (16.30 Uhr) teil. Neben Geiger scheiterten auch Ben Bayer (52.) und Max Unglaube (60.) aus der nationalen Gruppe schon in der Qualifikation, die restlichen Deutschen qualifizierten sich für den ersten der vier Wettkämpfe der Tournee. Als mit Abstand bester DSV-Adler landete Philipp Raimund (132,5 Meter) auf dem zweiten Rang, auch Felix Hoffmann gelang als Zwölfter der Sprung unter die besten 15. Dahinter sortierten sich Pius Paschke (21.), Andreas Wellinger (39.), Constantin Schmid (44.) und Luca Roth (46.) ein, damit kommt es zwischen Hoffmann und Wellinger zum deutschen Duell.

Karl Geiger (32) gewann 2020 noch das Auftaktspringen in Oberstdorf, fünf Jahre später nimmt er am Wettkampf gar nicht erst teil. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

28. Dezember, 12 Uhr: Das ist der Zeitplan der Vierschanzentournee

Wie üblich startet die Vierschanzentournee am 28. Dezember mit der Qualifikation für das erste Springen in Oberstdorf, nach Stationen in Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck findet das große Finale dann am 6. Dezember in Bischofshofen statt.