Traum-Auftakt! Biathletin Preuß feiert ersten Weltcupsieg seit 2154 Tagen

Mit ihrem Sieg zog sie nun an der bisherigen Gesamtweltcupführenden Elvira Öberg vorbei, die jenseits der Top 20 landete.

Preuß hatte bereits beim ersten Weltcup in Kontiolahti mit den Plätzen fünf, vier und drei überzeugt.

Ihren bislang einzigen Weltcupsieg hatte die Bayerin am 20. Januar 2019 im Massenstart von Ruhpolding geholt.

Im Vorwinter waren die deutschen Frauen ohne Sieg geblieben, den letzten Erfolg hatte die mittlerweile zurückgetretene Denise Herrmann-Wick im März 2023 geholt. Und Preuß könnte mit ihrer glänzenden Ausgangsposition am Samstag (12.15 Uhr) in der Verfolgung direkt nachlegen.

Am Sonntag (11.30 Uhr) steht dann die zweite Staffel des Winters an, in Kontiolahti hatte das junge deutsche Quartett mit Rang sieben enttäuscht.