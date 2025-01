Umsonst eine Wohnung an der Strecke gekauft: Ski-Star muss WM absagen!

Trondheim (Norwegen) - Harter Schlag für Tiril Udnes Weng (28)! Die norwegische Langläuferin ist schwer erkrankt und muss deshalb bereits jetzt die Titelkämpfe in ihrer Heimat Ende Februar absagen. Besonders bitter: Für ihren WM-Traum hatte sich die Gesamtweltcupsiegerin von 2023 sogar extra eine Wohnung gekauft!

Tiril Udnes Weng (28) kann bei der nordischen Ski-WM in Trondheim nur zusehen. © Daniel Karmann/dpa

Sie ist einer der Stars der Szene, doch seit Anfang Dezember fehlt Tiril Udnes Weng im Langlauf-Weltcup, auch die Tour de Ski musste sie auslassen.

Der Grund: Die 28-Jährige hat sich mit Pfeifferschem Drüsenfieber infiziert! Dadurch steht bereits rund sieben Wochen vor Beginn der nordischen Ski-WM im norwegischen Trondheim fest, dass sie es auch dort nicht an den Start schaffen wird.

"Ich hatte gehofft, mich bei den nationalen Meisterschaften für die Weltmeisterschaften zu qualifizieren. Aber jetzt bin ich seit vier Wochen krank, und ich bin immer noch krank. Ich hätte sowieso keine Chance gehabt, für die Weltmeisterschaften in Form zu kommen", resignierte die zweimalige Staffel-Weltmeisterin beim NRK.

Dabei hatte sich Weng zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Lotta, die ebenfalls Langläuferin ist, extra eine Wohnung in Trondheim direkt an der Strecke gekauft und war in die Stadt gezogen, um sich perfekt auf die Heim-WM vorzubereiten!