Unfassbar! Deutsche Kombiniererin bricht mitten im Rennen zusammen und keiner hilft
Ramsau (Österreich) - Unfassbare Szenen haben sich am Freitag bei der Nordischen Kombination im österreichischen Ramsau abgespielt. Die deutsche Spitzen-Athletin Nathalie Armbruster (19) kollabierte beim Langlaufen und keiner half ihr!
Beim Massenstartrennen konnte sie bei Kilometer 3,2 das hohe Tempo der vor ihr laufenden Konkurrentinnen Ida Marie Hagen und Alexa Brabec nicht mehr halten und ließ an einem Anstieg zunächst abreißen.
Dann sackte sie vor den Augen eines Betreuers, der an der Strecke stand und gerade mit dem Handy offensichtlich ein Video von den Läuferinnen aufnahm, zu Boden und knallte förmlich spannungslos mit dem Gesicht in den Schnee.
Die Bilder waren in der Folge nur schwer zu ertragen, denn weder der Betreuer, noch die wenige Sekunden hinter ihr kommenden Läuferinnen interessierten sich für die am Boden liegende 19-Jährige. Nach einiger Zeit drehte sie sich selbst auf die Seite, blieb aber weiterhin liegen, ehe sie plötzlich aufstand. Erst dann war ein Betreuer zur Stelle, der ihr bei einem Problem mit ihren Skistöcken half.
Unglaublich: Als sie die Stöcke um ihre Handgelenke gebunden hatte, lief sie weiter und das Rennen sogar zu Ende. Am Ende stand für sie Platz 13 auf der Anzeigetafel.
Nathalie Armbruster ist der Shooting-Star der Nordischen Kombination
Im Zielbereich kümmerten sich dann die Betreuer des deutschen Teams um sie, man sah Bilder, wie sie völlig erschöpft über einer Brüstung lehnte und einen Energy-Drink zu sich nahm.
Was genau passierte und warum sie in den Schnee fiel, ist noch unklar. Bei mehreren TV-Stationen wurde gemutmaßt, dass sie sich mit dem Anfangstempo übernommen hatte.
Ob jedoch vielleicht ein Infekt oder andere körperliche Beschwerden dahinter stecken, sollen jetzt Untersuchungen zeigen. Am Nachmittag soll noch das Springen stattfinden. Ob Nathalie Armbruster jedoch an den Start gehen kann, ist noch unklar.
Die erst 19 Jahre alte Deutsche ist der Shootingstart in der Szene, nachdem sie in der vergangenen Saison völlig überraschend den Gesamtweltcup gewinnen konnte. Sie selbst hatte vor dem Start der Saison gesagt, dass sie ihre Ziele nicht zu hoch hängen wolle, da es nach einer solch erfolgreichen Saison schwierig sei, das Ergebnis zu bestätigen.
"Eigentlich kann ich nur verlieren", sagte sie bei der offizielle Einkleidung vor diesem Winter. Verloren haben am Freitag aber nur diejenigen, die die Deutsche einfach im Schnee liegen ließen.
Titelfoto: Bildmontage: Barbara Gindl/APA/dpa, Screenshot/X/ViaplayUrheilu