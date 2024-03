Zuschauer-Eskalation in Norwegen: Suff und Schlägereien überschatten Rennen!

Doch nicht alle konnten sich benehmen! Wie das norwegische NRK berichtete, herrschte am Samstag am Holmenkollen pures Chaos, er sei von Trunkenheit und Jugendgewalt geprägt gewesen.

Es ist ein richtiges Volksfest in Norwegen: Im März finden zum Ende der Wintersportsaison zahlreiche Wettbewerbe wie der Biathlon-Weltcup , die Raw-Air-Tour im Skispringen oder Langlauf-Wettbewerbe am Holmenkollen, einem Berg bei Oslo, statt.

Viele friedliche Zuschauer verfolgten das 50-Kilometer-Rennen der Frauen, aber einige hatten sich nicht im Griff. © Beate Oma Dahle/NTB/dpa

"Es gab Kämpfe, es kam auch zu Aggressionen gegen die Polizei", sagte ein weiterer Einsatzleiter und schilderte Szenen von Prügeleien, in denen sich die Beteiligten auch über Zäune hinweg in Richtung Skipiste begeben wollten. Es habe ein hohes Maß an Trunkenheit gegeben.

Und damit nicht genug: Selbst an U-Bahnstationen und Zeltplätzen im Umkreis kam es zu Schlägereien, die wohl mit dem Rennen am Holmenkollen in Verbindung standen.

Auch die Athletinnen zeigten sich nicht gerade angetan von dem, was sich am Rande der Strecke abspielte. "So etwas gehört nicht in eine Sportarena", beschwerte sich etwa Ebba Andersson (26) beim schwedischen Expressen, ihre Teamkollegin Moa Lundgren (25) fügte hinzu, dass es auf der Strecke nach Alkohol gerochen habe.

Immerhin: Am Sonntag blieb es beim Sieg des norwegischen Überfliegers Johannes Høsflot Klæbo (27) weitgehend ruhig.