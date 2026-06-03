1,8 Millionen Kilometer! Stuttgarter Stadtradeln mit starkem Ergebnis

Stuttgart - Das Fahrradfahren in der Landeshauptstadt boomt: Bei der zehnten Auflage der bundesweiten Kampagne "Stadtradeln" wurde ein starkes Ergebnis erzielt. Teilnehmende traten in die Pedale und legten in drei Wochen zusammen knapp 1,8 Millionen Kilometer zurück.

Die "Stadtradeln"-Aktion war in diesem Jahr ein voller Erfolg. © Fabrice Weichelt/Stadt Stuttgart

Trotz teils widriger Wetterbedingungen zeigten sich die Bürgerinnen und Bürger vom 4. bis zum 24. Mai motiviert. Insgesamt 8809 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sammelten beachtliche 1.799.418 Kilometer. Besonders erfreulich war in diesem Jahr das Engagement der jüngeren Generation, wie die Stadt mitteilte.

Mit 41 teilnehmenden Schulen sicherte sich Stuttgart einen neuen Rekord und landete im landesweiten Vergleich der baden-württembergischen Kommunen ganz weit vorne.

Peter Pätzold, Bürgermeister für Städtebau, Wohnen und Umwelt, zeigte sich von den Ergebnissen begeistert: "Auch in diesem Jahr hat unsere STADTRADELN-Community eindrucksvoll bewiesen, dass Stuttgart eine Stadt ist, in der sehr aktiv Fahrrad gefahren wird."

Die Aktion sei ein voller Erfolg gewesen. "Gemeinsam setzen wir damit ein starkes Zeichen für Klimaschutz und Lebensqualität in unserer Stadt", so Pätzold.