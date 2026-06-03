1,8 Millionen Kilometer! Stuttgarter Stadtradeln mit starkem Ergebnis
Stuttgart - Das Fahrradfahren in der Landeshauptstadt boomt: Bei der zehnten Auflage der bundesweiten Kampagne "Stadtradeln" wurde ein starkes Ergebnis erzielt. Teilnehmende traten in die Pedale und legten in drei Wochen zusammen knapp 1,8 Millionen Kilometer zurück.
Trotz teils widriger Wetterbedingungen zeigten sich die Bürgerinnen und Bürger vom 4. bis zum 24. Mai motiviert. Insgesamt 8809 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sammelten beachtliche 1.799.418 Kilometer. Besonders erfreulich war in diesem Jahr das Engagement der jüngeren Generation, wie die Stadt mitteilte.
Mit 41 teilnehmenden Schulen sicherte sich Stuttgart einen neuen Rekord und landete im landesweiten Vergleich der baden-württembergischen Kommunen ganz weit vorne.
Peter Pätzold, Bürgermeister für Städtebau, Wohnen und Umwelt, zeigte sich von den Ergebnissen begeistert: "Auch in diesem Jahr hat unsere STADTRADELN-Community eindrucksvoll bewiesen, dass Stuttgart eine Stadt ist, in der sehr aktiv Fahrrad gefahren wird."
Die Aktion sei ein voller Erfolg gewesen. "Gemeinsam setzen wir damit ein starkes Zeichen für Klimaschutz und Lebensqualität in unserer Stadt", so Pätzold.
Die Top-Teams der Landeshauptstadt
Den ersten Platz im Stuttgarter Ranking sicherte sich das Team der Stadt Stuttgart (131.823 Kilometer) selbst, dicht gefolgt von einem starken schulischen Auftritt.
Den zweiten Platz sicherte sich das Eschbach-Gymnasium Freiberg mit 82.856 Kilometern. Dicht dahinter folgte die Universität Stuttgart auf dem dritten Platz mit insgesamt 82.075 geradelten Kilometern.
Das "Stadtradeln" ist eine Initiative des Klima-Bündnisses, an der sich bundesweit mehr als 3000 Kommunen und Landkreise beteiligen. Ziel der Kampagne ist es, möglichst viele Menschen für das Fahrradfahren im Alltag zu begeistern, die große Zahl der Radfahrenden sichtbar zu machen und gleichzeitig auf deren Bedürfnis nach einer sicheren Radinfrastruktur aufmerksam zu machen.
Titelfoto: Fabrice Weichelt/Stadt Stuttgart